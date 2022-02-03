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Предварительная касса четверга: в лидеры ожидаемо выбилось «Падение луны»

Автор: Георгий Романов

3 февраля 2022

Российская комедия «Непослушник» взяла серебро

По предварительным данным, лидером четверга стал фантастический боевик Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). На счету релиза порядка 23 млн рублей, что должно вылиться в 130-150 млн рублей по итогу всего уикенда. Совсем недавно другой фантастический проект, фильм KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), начинал свой прокат с похожих цифр.

На второй строчке чарта расположилась еще одна новинка, комедия НЕПОСЛУШНИК (CRP). Картина с Виктором Хориняком в главной роли освоила около 9 млн рублей и теперь вполне может рассчитывать на кассу уикенда в размере 50 млн рублей. А вот отечественная комедия ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR) смогла заработать лишь порядка 2 мле рублей, и скорее всего к концу недели можно ожидать результат в районе 15 млн рублей. 

Фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) также попал в таблицу лучших релизов уикенда и занял в ней седьмую строчку. В копилке фильма 1,3 млн рублей, что должно вылиться в 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

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