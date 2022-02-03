Предварительная касса четверга: в лидеры ожидаемо выбилось «Падение луны»

Российская комедия «Непослушник» взяла серебро

По предварительным данным, лидером четверга стал фантастический боевик Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). На счету релиза порядка 23 млн рублей, что должно вылиться в 130-150 млн рублей по итогу всего уикенда. Совсем недавно другой фантастический проект, фильм KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), начинал свой прокат с похожих цифр.

На второй строчке чарта расположилась еще одна новинка, комедия НЕПОСЛУШНИК (CRP). Картина с Виктором Хориняком в главной роли освоила около 9 млн рублей и теперь вполне может рассчитывать на кассу уикенда в размере 50 млн рублей. А вот отечественная комедия ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR) смогла заработать лишь порядка 2 мле рублей, и скорее всего к концу недели можно ожидать результат в районе 15 млн рублей.

Фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) также попал в таблицу лучших релизов уикенда и занял в ней седьмую строчку. В копилке фильма 1,3 млн рублей, что должно вылиться в 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

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