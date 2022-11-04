Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» и «Либерея» вновь на вершине чарта

Комедия «Любовники» стала третьей

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал отечественный эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз собрал около 12 млн рублей и может претендовать на 70-80 млн по итогу всего уикенда.



Лучшей новинкой стала российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG), сумевшая забрать бронзу чарта. Фильм с Павлом Прилучным в главной роли освоил порядка 10 млн рублей, и результат около 60 млн по итогу четырех дней проката кажется для него вполне посильной задачей.



Главная темная лошадка уикенда, документальный проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP), в стартовый день умудрилась показать лучшую среднюю заполняемость среди новинок в 20 человек на сеанс и записать на свой счет чуть более 9 млн рублей. Сейчас довольно сложно предположить, как фильм поведет себя в выходные дни, но очевидно, что менее 50 млн рублей он уже не заработает. В лучшем случае он может даже обогнать ЛЮБОВНИКОВ и ЛИБЕРЕЮ.



Приятным сюрпризом для кинотеатров стал результат триллера В ЭФИРЕ (GF) с Мэлом Гибсоном в главной роли. Картина в стартовый день пополнила свою копилку примерно на 3,3 млн рублей, а к вечеру воскресенья покорит отметку в 20 млн.



Еще две новинки, отечественное драмеди Я БУДУ ЖИТЬ (CRP) и корейский фильм-катастрофа ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (CP), с результатами порядка 1,8 млн рублей замкнули десятку лучших релизов четверга. Скорее всего к концу недели они соберут около 10 млн.



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