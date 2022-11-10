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Предварительная касса четверга: «Петр I. Последний царь и первый император» вырывается в лидеры

Автор: БК

10 ноября 2022

Лучшей из новинок становится хоррор «Не дыши: Начало»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал документальный фильм ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP). Релиз обошел своих конкурентов и заработал почти 6 млн рулей во многом благодаря коллективным заявкам от школ. В связи с этим довольно сложно сказать, как проект поведет себя на выходных и сколько запишет на свой счет по итогам четырехдневки.

Лучшей новинкой четверга стал хоррор НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF). Релиз расположился на четвертой строчке чарта с 1,9 млн рублей в свой копилке. Такой результат позволит ему рассчитывать на 15-18 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Отечественный триллер ПО-МУЖСКИ (CP) с Антоном Лапенко в главной роли заработал за четверг 1,8 млн рублей, и теперь его недельный результат окажется на уровне 15-18 млн рублей.

С седьмого места стартовал подростковый фантастический проект ВОЛШЕБНИКИ (NKI). Новинка освоила в первый день проката 1,6 млн рублей и теперь, даже с семейным множителем, вряд ли сможет рассчитывать на результат выше 20-25 млн рублей.

Хоррор-новинка СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) режиссерского дуэта Бенсон-Мурхед смогла пополнить свою копилку лишь на 0,8 млн рублей, попутно показав самую низкую среднюю заполняемость на сеанс среди всего топ-10 четверга. Теперь релиз к вечеру воскресенья соберет максимум 5-6 млн рублей.

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