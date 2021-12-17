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Предварительная касса четверга: «Человек-паук: Нет пути домой» захватывает лидерство

Автор: Георгий Романов

17 декабря 2021

«Матрица: Воскрешение» занимает вторую строчку чарта

Лидером четверга стал фантастический боевик ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Триквел популярной франшизы собрал порядка 160 млн рублей, что должно дать приблизительно 800-900 млн рублей за уикенд. С учетом кассы среды, результат может оказаться свыше 1 млрд рублей.

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI) освоила в первый день проката около 63 млн рублей, что должно вылиться в 320-360 млн рублей за весь отчетный период.

Российская комедия ЕЛКИ 8 (MG) собрала около 2,2 млн рублей и заняла четвертую строчку чарта. Этот результат позволит рассчитывать на 13-16 млн рублей к концу недели. 

Хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS) расположился на шестой строчке таблицы лучших релизов четверга с результатом около 0,9 млн рублей. С этой суммой релиз может претендовать на 5-6 млн рублей к вечеру воскресенья.

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