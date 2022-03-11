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Предварительная касса четверга: «Анчартед» продолжает доминировать

Автор: Георгий Романов

11 марта 2022

«Наемник» с Крисом Пайном стартует с третьей строчки

Вновь лидером отечественного проката становится приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз записал на свой счет еще 5,5 млн рублей, что должно вылиться в 35-40 млн рублей по итогу всего уикенда.

Боевик НАЕМНИК (MD) с Крисом Пайном в главной роли заработал в первый день проката 3 млн рублей, что, учитывая довольно слабые предпродажи, можно считать отличным результатом. С таким стартом картина может рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще три новинки уикенда, фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (KNLG), боевик ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (EXP) и фантастика ПОТУСТОРОННЕЕ (WP) также попали в десятку лучших релизов четверга, но все заработали меньше 1 млн рублей, что не позволит им по итогу уикенда преодолеть и 10-миллионный рубеж.

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