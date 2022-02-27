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Предварительная касса уикенда: «Анчартед» на вершине третью неделю подряд

Автор: Георгий Романов

27 февраля 2022

Спортивная драма «Мистер Нокаут» берет серебро

По итогам последнего уикенда февраля первую строчку в таблице лучших релизов вновь занял фильм Рубена Фляйшера АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Согласно предварительным данным, картина заработала чуть более 120 млн рублей. С большой долей вероятности блокбастеру Sony удастся покорить миллиардную отметку в России уже на следующей неделе.

Отечественная спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS) стала лучшей среди новинок недели, раположившись на втором месте. Релиз записал на свой счет около 60 млн рублей. С учетом сборов среды, на которую в этом году выпал праздничный выходной, в копилке фильма порядка 90 млн рублей.

Рассчитанные во многом на семейную аудиторию ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) и КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) освоили 40 млн и 32 млн рублей соответственно. Проекты заняли четвертую и пятую строки российского бокс-офиса.

Отечественный альманах ПАПЫ (NKI) и боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG) показали самую низкую среднюю заполняемость на сеанс, но все равно попали в первую десятку. Российская картина освоила 12 млн рублей и расположилась на восьмом месте. Фильм с Лиамом Нисоном собрал 8 млн рублей и замкнул топ-10.

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