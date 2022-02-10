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Предварительная касса четверга: «Анчартед: На картах не значится» уверенно возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

10 февраля 2022

«Смерть на Ниле» стартует со второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга со сборами в районе 50 млн рублей стала экранизация видеоигры АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Учитывая фанатский фактор релиза, можно предположить, что подобный результат позволить ему рассчитывать на 250-300 млн рублей к концу недели.
Еще одна крупная новинка, детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS), заполучила в первый день проката чуть более 25 млн рублей, что почти в два раза уступает результату фильма  УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. К вечеру воскресенья проект должен освоить 170-200 млн рублей.
Романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI) расположилась на четвертой строчке таблицы лучших релизов четверга. Записав на свой счет почти 5 млн рублей, проект покажет по итогам уикенда результат в районе 35-40 млн рублей, что заметно ниже, чем можно было бы ожидать от столь амбициозного релиза
На шестом месте чарта оказалалась отечественная картина ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ (CP). Фильм с Николаем Наумовым в главной роли заработал чуть более 1 млн рублей и вряд ли сможет преодолеть 10-миллионную отметку по итогам уикенда. 

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