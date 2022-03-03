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Предварительная касса четверга: «Хочу замуж» стартует со второй строчки

Автор: Георгий Романов

3 марта 2022

Остальные новинки в первую десятку релизов не пробились

Лидером четверга остается приключенческий фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). В отсутствие других крупных голливудских новинок релиз должен возглавить прокат четвертый раз подряд. К тому же, к концу уикенда фильму должен покориться миллиардный рубеж. 

Единственной новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стала отечественная комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP). Картина с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях забралась на вторую строчку чарта и освоила примерно 5 млн рублей. Этот результат должен позволить проекту заработать около 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

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