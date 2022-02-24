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Предварительная касса четверга: «Мистер Нокаут» стартует со второй строчки

Автор: Георгий Романов

24 февраля 2022

Лидировать продолжает «Анчартед: На картах не значится»

Согласно предварительным данным, в последний четверг февраля продолжает лидировать АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз освоил порядка 15 млн рублей, что должно добавить в копилку картины еще 120-130 млн рублей по итогу уикенда.

Со второй строчки стартовала лучшая из новинок, отечественная спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS). Фильм с Виктором Хориняком в главной роли записал на свой счет почти 7 млн рублей, что должно вылиться в 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одна новинка, приключенческая картина с Ченнингом Татумом в главной роли ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) расположилась на четвертой строчке таблицы лучших релизов четверга. Она заработала чуть более 4 млн рублей, что, учитывая более высокий прокатный множитель, должно дать 35-40 млн рублей к вечеру восресенья.

Бельгийский мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) занял шестое место чарта. Анимационный проект освоил примерно 2,3 млн рублей, что также благодаря семейной аудитории, обычно активной в выходные дни, может вылиться в 35-40 млн за весь уикенд.

Еще две новинки попали в топ-10. Российский альманах ПАПЫ (NKI) и американский боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG) заработали 1,5 млн и 1,2 млн рублей соответственно. К концу недели они могут рассчитывать на 10-15 млн рублей.

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