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Предварительная касса четверга: «Беспринципные» выбились в лидеры уикенда

2 марта 2023

«Нюрнберг» пока второй

Лидерство в отечественном прокате захватила комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK). Полнометражное продолжение популярного сериала освоило в первый день проката около 14 млн рублей и теперь может рассчитывать на 100-110 млн рублей по итогу всего уикенда.

Другая амбициозная новинка, историческая драма НЮРНБЕРГ (NMG) стартовала с 12 млн рублей, что позволило ей занять вторую строчку чарта. Такой результат, скорее всего, даст около 80-90 млн рублей за четыре дня проката.

Фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (KNLG) расположился на восьмом месте в таблице лучших релизов четверга. На счету хоррора примерно 1,8 млн рублей, а к концу недели сборы могут достичь 12-13 млн рублей.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG). По предваительным данным релиз в четверг заработал чуть менее 0,8 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, к вечеру воскресенья касса может составить 12-14 млн рублей. 

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