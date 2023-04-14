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Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» преодолел 700-миллионный рубеж

Автор: Георгий Романов

14 апреля 2023

Лучшей новинкой стал хоррор «Паранормальные явления. Отель призраков»

Лучшим релизом четверга вновь стал американский боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз заработал около 6,6 млн рублей, что позволило ему преодолеть рубеж в 700 млн рублей общих сборов. По итогу уикенда фильм добавит в свою копилку еще 35-40 млн рублей.

Фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP) начал свой прокат с 2 млн рублей, что позволило ему занять 5 место в таблице лучших релизов четверга. Скорее всего, к концу недели, это позволит проекту заработать примерно 12-14 млн рублей.

Седьмым в таблице оказался китайский фильм-катастрофа БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 (CRP). Картина записала на свой счет чуть более 1,5 млн рублей и теперь вполне может заработать за весь уикенд 9-11 млн рублей.

Мультфильм ЗВЕРОЛЭНД (TNL) расположился на 9 строчке чарта. Релиз освоил примерно 1 млн рублей и теперь благодаря высокому семейному множителю может рассчитывать на 12-16 млн рублей к вечеру воскресенья.

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