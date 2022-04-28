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Предварительная касса четверга: «1941. Крылья над Берлином» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

28 апреля 2022

«Бука. Мое любимое чудище» стартует со второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP). Фильм Сергея Мокрицкого заработал 5,8 млн рублей, что должно будет вылиться в 40-50 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Рассчитанные на семейную аудиторию новинки также показали себя с хорошей стороны. Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) расположился на третьей строчке чарта с 2,7 млн рублей. К вечеру воскресенья, учитывая высокий семейный множитель, на счету анимационного проекта должно оказаться 55-60 млн рублей. Отечественная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) оказалась строчкой выше с 2,8 млн рублей. Фильм с Михаилом Галустяном может освоить по итогу уикенда 40-45 млн рублей.

Комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) заняла пятое место в таблице лучших релизов четверга. Российская картина смогла собрать лишь 2,2 млн рублей, что оказалось явно ниже ожиданий рынка. Теперь к вечеру воскресенья ей удастся заработать лишь 15-18 млн рублей.

Также в десятку лучших попала еще одна новинка, военная драма с Колином Фертом ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD). Результат проекта в 0,8 млн рублей вряд ли позволит проекту рассчитывать более чем на 10 млн рублей к концу уикенда. 

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