Предварительная касса четверга: «1941. Крылья над Берлином» вырвались в лидеры

Единственной новинкой в топ-10 стал хоррор «Проклятие плачущей: Безвременье»

По предварительным данным, лидером четверга стала военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP). Релиз собрал порядка 5 млн рублей и теперь может рассчитывать на 35-40 млн рублей за 4 дня проката. Впрочем, скорее всего в борьбе за первое место по итогам уикенда его опередит АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) — семейный релиз за четверг заработал 4,5 млн рублей, но более высокий прокатный множитель позволит ему стать лидером.

Единственной новинкой, попавшей в чарт, стал фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (WP). На счету картины около 1 млн рублей и перспектива заработать за уикенд 7-8 млн рублей.

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