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Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» вновь первый

Автор: Георгий Романов

16 апреля 2023

Лучшей новинкой стал фильм ужасов «Паранормальные явления. Отель призраков»

В четвертый раз подряд лучшим фильмом уикенда стновится ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз пополнил свою копилку еще почти на 50 млн рублей и теперь на его счету 745 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стал фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP). Американский проект заработал около 14 млн рублей, что позволило ему занять шестое место таблицы.

Согласно предварительным данным, мультфильм ЗВЕРОЛЭНД (TNL) расположился на седьмой строчке чарта. Анимационный релиз записал себе на счет примерно 13 млн рублей.

Последней новинкой уикенда  c результатом в 11,5 млн рублей стал китайский фильм-катастрофа БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 (CRP). Релиз занял восьмое место чарта. 

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