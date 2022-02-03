Итоги января 2022 года в кинопрокате России и СНГ

Кинотеатрам не удалось превзойти показатели первого месяца 2021 года

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в январе 2022 года составили 5,354 млрд рублей, что на 14% больше, чем было в декабре. При этом результат оказался лишь на 0,11% ниже итогов января 2021-го. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $66,852 млн – это на 5% больше при сравнении с декабрем, но на 7% меньше, чем было в январе минувшего года.

В первом месяце 2022 года было продано 16,544 млн билетов, что оказалось на 9% больше показателя декабря 2021-го и на 12% ниже итогов января 2021-го.

Кроме того, киноплощадки России и стран Содружества (без Украины) заработали в январе 2022 года 5,732 млрд рублей и продали 17,972 млн билетов. Это оказалось соответственно на 5% и 2% больше, чем месяцем ранее. Относительно января 2021 года сборы выросли на 3%, а количество зрителей, наоборот, сократилось на 8%.

В валюте за январь 2022 года кинотеатры России и СНГ заработали $71,800 млн. По сравнению с декабрем 2021-го валютные сборы уменьшились на 3%, а относительно января минувшего года — на 4%.