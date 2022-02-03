top banner

Итоги января 2022 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: БК

3 февраля 2022

Кинотеатрам не удалось превзойти показатели первого месяца 2021 года

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в январе 2022 года составили 5,354 млрд рублей, что на 14% больше, чем было в декабре. При этом результат оказался лишь на 0,11% ниже итогов января 2021-го. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $66,852 млн – это на 5% больше при сравнении с декабрем, но на 7% меньше, чем было в январе минувшего года. 

В первом месяце 2022 года было продано 16,544 млн билетов, что оказалось на 9% больше показателя декабря 2021-го и на 12% ниже итогов января 2021-го.

Кроме того, киноплощадки России и стран Содружества (без Украины) заработали в январе 2022 года 5,732 млрд рублей и продали 17,972 млн билетов. Это оказалось соответственно на 5% и 2% больше, чем месяцем ранее. Относительно января 2021 года сборы выросли на 3%, а количество зрителей, наоборот, сократилось на 8%. 

В валюте за январь 2022 года кинотеатры России и СНГ заработали $71,800 млн. По сравнению с декабрем 2021-го валютные сборы уменьшились на 3%, а относительно января минувшего года — на 4%.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

В Москве вручили «Золотых Орлов»
Подробнее
«Каропрокат» выпустит в прокат два следующих российских фильма Megogo Studios
Подробнее
Анастасия Пальчикова подписала контракт с голливудским агентством ICM Partners
Подробнее
«Амедиатека» представила дайджест новинок февраля 2022 года
Подробнее
IVI анонсировал новинки февраля 2022 года
Подробнее
Okko представил обновления библиотеки в феврале 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Аллея кошмаров» снова в лидерах
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о новинках февраля 2022 года
Подробнее
Видеосервис more.tv анонсировал новинки февраля 2022 года
Подробнее
Американские гильдии режиссеров, продюсеров и сценаристов объявили номинантов своих премий
Подробнее
Минкультуры открыло прием заявок на поддержку полнометражных дебютов в прокате
Подробнее
Видеосервис Kion представил обновления библиотеки февраля 2022 года
Подробнее
«Кинопоиск» представил топ смотрения за январь 2022 года
Подробнее
Видеосервис Start представил новинки февраля 2022 года
Подробнее
Анна Афанасьева назначена руководителем пресс-службы холдинга «Газпром-медиа»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «День слепого Валентина»
Подробнее
Касса четверга: «Аллея кошмаров» занимает первую строчку
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 февраля 2022 года
Подробнее
Американская касса: «Человек-паук: Нет пути домой» остается на первой строчке чарта
Подробнее
Международная касса: «Человек-паук: Нет пути домой» заработал более $1 млрд
Подробнее