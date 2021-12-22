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Официальная касса России: у нового «Человека-Паука» шестой старт в истории российского проката

Автор: Максим Острый

22 декабря 2021

Уикенд стал самым успешным вне периодов новогодних праздников

Касса ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ за четыре дня проката составила 874 млн рублей. Это второй показатель в эпоху пандемии после ВЕНОМА 2 (1 млрд) и шестой за всю историю наблюдений. Премьерные цифры предыдущей части франшизы удалось улучшить сразу на 59,2%. Всего на счету новинки, с учетом старта в среду, 1,12 млрд.

«У нас было несколько сигналов, настраивающих на супер-оптимистичные ожидания. И ролики фильма воспринимались сверхпозитивно, и уровень предпродаж зашкаливал. Но результаты все-таки несколько превзошли не только наши прогнозы, но и наши надежды», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures в России Антон Сиренко.

Новая часть культовой МАТРИЦЫ стартовала со второй строчки. В столь сложном конкурентном окружении МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ сумела заработать 287 млн. Это выше, чем было у проектов ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (268 млн), БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 (264 млн) и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (263 млн).     

Превью-показы принесли мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2 36,5 млн. Этого хватило, чтобы замкнуть тройку лидеров бокс-офиса. Средняя посещаемость анимационной ленты достигла 41 человек на сеанс – выше этот показатель был только у лидера чарта (61 зритель).

Сборы ДОМА GUCCI сократились на 78%, касса уикенда составила 33,6 млн, а общие сборы достигли 484 млн. Холдовер постепенно отстает от графиков фильмов КРУЭЛЛА (538 млн за тот же период) и FORD ПРОТИВ FERRARI (542 млн).

Падение сборов БОЛЬШОГО КРАСНОГО ПСА КЛИФФОРДА составило 63,3% – это лучший показатель среди холдоверов в топ-10. Освоенные 25,8 млн позволили релизу замкнуть первую пятерку бокс-офиса.

Только 20,1 млн смогли привлечь ЕЛКИ 8. Это примерно в девять раз меньше, чем было у ЕЛОК ПОСЛЕДНИХ (180 млн). Из-за раннего онлайн-релиза картина не попала в репертуар большинства крупных сетей.  

Хоррор ОЛЕНЬИ РОГА, продюсерский проект Гильермо дель Торо, удовольствовался десятым местом чарта. На его счету только 5,5 млн рублей, что сопоставимо с цифрами фильмов ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (4,8 млн) и ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР (4,8 млн).

Также в прокат вышли мелодрама ОСТРОВ БЕРГМАНА (0,6 млн, семнадцатая строчка) и перевыпуск комедии РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ (0,3 млн, девятнадцатое место). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,32 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,51 млрд. Это на 202% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 359% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ.

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