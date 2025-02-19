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Большинство россиян тратят от двух часов в день на кино и сериалы в путешествиях

Автор: Илья Кувшинов

19 февраля 2025

В опросе Wink и сервиса «Авито Путешествия» приняло участие 10 тыс жителей

Онлайн-кинотеатр Wink и сервис «Авито Путешествия» провели совместное исследование, посвященное просмотру контента в туристических поездках.

Согласно опросу, в котором приняли 10 тыс совершеннолетних жителей страны, большинство россиян (80%) с разной периодичностью смотрят фильмы и сериалы в путешествиях, однако каждый третий (33%) делает это регулярно. Больше это свойственно молодым: так ответило 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 38% – от 25 до 34 лет. В то же время среди путешественников старше 65 лет регулярно смотрят кино и сериалы 22% россиян.

Если говорить о времени смотрения, то почти половина респондентов (46%) тратят на просмотр фильмов и сериалов от двух до трех часов ежедневно.

Наибольшей популярностью пользуются фильмы (65%), на втором месте – сериалы (47%). Многосерийный контент, в особенности, интересен молодым зрителям. Анимацию выделили 17% опрошенных. Отмечается, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому сумма выходит больше 100%.

Самыми популярными жанрами стали комедии (59%), семейное кино (37%), детективы и триллеры (36%), фантастика (33%), драмы (21%) и ужасы (18%). В частности, последние три жанра чаще выбирают для просмотра респонденты младше 34 лет.

По данным Wink, самым «смотрящим» российским регионом среди пользователей платформы стала Карачаево-Черкессия, где в среднем зритель тратит на кино и сериалы 19 часов и 16 минут в месяц. Второе место занимает Кабардино-Балкария (14 часов и 29 минут), а замыкает тройку лидеров Республика Алтай – 14 часов и 22 минуты.

Фото: Freepik

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