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Фильм «Руки Вверх!» вернулся на российские онлайн-платформы

Автор: Илья Кувшинов

12 декабря 2024

Информацию об этом подтвердили создатели картины

Создатели байопика РУКИ ВВЕРХ! – студии Yellow, Black and White, Кинокомпании ТЕМП, «Руки Вверх! Продакшн», Berg Sound – сообщили, что 12 декабря картина Аскара Узабаева все-таки смогла вернуться на стриминги.

«Ранее мы сообщали о беспрецедентной ситуации, возникшей с незаконной блокировкой нашего проекта. Еще раз подчеркнем, что на данный момент нет не только судебного решения, но даже и судебного иска в адрес создателей фильма о нарушении авторских прав. С нашей стороны подписаны все необходимые документы, и мы полностью несем ответственность за интеллектуальную собственность. Кинофильм возвращается на интернет-площадки, и мы продолжаем бороться и уверенно идти к восстановлению справедливости», – гласит официальное заявление.

Напомним, что ранее глава компании «Джем» Андрей Черкасов добился решения о предварительной блокировке картины в онлайн-кинотеатрах Start, Premier, «Иви» и «Кинопоиск» за нарушение исключительных прав на песни.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!

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