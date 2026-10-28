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В третьем квартале 43% горожан пользовались платными подписками на онлайн-кинотеатры

Автор: БК

28 октября 2026

Компания ICMR подготовила исследование стримингового рынка с июля по сентябрь

Компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры за третий квартал 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России (включая малые города с населением до 100 тысяч человек). Предметом исследования стали онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», Oкко, «Иви», Premier, Wink, START, КИОН, Amediateka, Netflix, Apple TV+, «Билайн ТВ», «Смотрёшка», «Триколор».

С июля по сентябрь 53% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период. Подписки оплачивали 43% жителей российских городов. Оба показателя немного снизились по сравнению с предыдущим кварталом, но оказались выше уровня третьего квартала 2025 года.

«Кинопоиск» остается лидером среди онлайн-кинотеатров, сохраняя отрыв от конкурентов как по общему числу подписчиков (26%), так и по количеству пользователей платной подписки (22%).

Второе место занимает Okko (13% общих подписчиков и 10% платных). Третье место досталось «Иви» с показателями 11% и 9% соответственно. Цифры Wink (10% и 8%) и KION (8% и 6%) остались на уровне предыдущего периода.

Около 77% жителей городов смотрят фильмы и сериалы в интернете как минимум раз в неделю, в том числе 38% – каждый или почти каждый день. Наиболее высокие показатели наблюдаются в возрастной группе 25–34 лет: 92% смотрят фильмы и сериалы в интернете хотя бы раз в месяц, а 43% – практически ежедневно. Самые низкие цифры оказались среди зрителей 16–24 и 45–55 лет, а также жителей малых городов.

Фото: Freepik

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