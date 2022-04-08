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Rutube представил оригинальные проекты и новый функционал платформы

Автор: БК

8 апреля 2022

Видеохостинг провел презентацию обновлений

7 апреля в Москве состоялась презентация видеохостига Rutube. В рамках мероприятия были официально представлены редизайн платформы, а также появление отметок верификации каналов и добавление возможности комментирования видео.

Rutube также анонсировал собственные оригинальные проекты. Одно из них — шоу «На связуюших», ведущим которого станет блогер и музыкант Кирилл Фокин-Сазонов. В рамках проекта ведущий будет искать номера известных людей и пытаться дозвониться им. Также платформа представила комедию о семье из деревни «Полупановы», шоу «Рукоjob» про ремонт без дорогостящих материалов и «Аукцион», где подписчики могут выиграть вещи любимого блогера. 

Кроме того, теперь пользователи могут смотреть Rutube в фоновом режиме. Сервис также добавил новые разделы и интегрировал прямые трансляции телеканалов.

2 апреля Rutube начал процесс обновления инфраструктуры и расширения функционала.

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