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Объединенная актерская гильдия США готовится к забастовке

13 июля 2023

Продленные переговоры зашли в тупик

Переговоры по контракту между актерским профсоюзом SAG-AFTRA и Альянсом кино- и телепродюсеров AMPTP зашли в тупик, несмотря на участие правительственной комиссии, которая должна была примирить стороны. Когда в Голливуде наступит утро 13 июля (22:00 по Москве), совет объединенной гильдии соберется, чтобы официально объявить начало забастовки.

Это будет первая стачка такого масштаба против кино- и телеиндустрии с 1980 года. Впервые с 1960 года, когда Рональд Рейган был президентом Гильдии киноактеров, артисты и сценаристы будут бастовать одновременно. Гильдия режиссеров, у которой контракт с АМРТР истекал также этим летом, ранее сумела договориться со студиями.

Напряженные переговоры шли на протяжении четырех недель на фоне продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов, так и не достигшей на данный момент договоренностей с Альянсом. Представители SAG-AFTRA назвали поведение представителей AMPTP и условия, которые выдвинули продюсеры, возмутительными. 

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявила: «SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры и стремилась заключить сделку, которая в достаточной мере учитывала бы потребности исполнителей, но ответы AMPTP на наиболее важные предложения профсоюза были оскорбительными и неуважительными по отношению к нашему огромному вкладу в индустрию. Студии отказались содержательно обсуждать некоторые темы, а другие полностью игнорировали. Пока они не будут готовы к добросовестному переговорному процессу, мы не сможем прийти к соглашению. У нас нет другого выбора, кроме как идти дальше».

Три гильдии – актерская, режиссерская и сценаристская – требовали или требуют от AMPTP  повышения оплаты труда, более выгодных условий распределения доходов от количества просмотров на стриминговых платформах и гарантию того, что искусственный интеллект будет использоваться только в качестве вспомогательного инструмента, а не в качестве предлога для сокращения сотрудников. 

В SAG-AFTRA состоит около 160 тысяч человек. По условиям профсоюзного членства, все они  прекратят любую деятельность, связанную с актерской работой на территории Америки и во всем мире. Это касается не только непосредственного участия в съемочном процессе, но и промоактивности, вплоть до раздачи автографов.

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