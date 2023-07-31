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SAG-AFTRA запустила программу временных соглашений актеров и инди-студий

Автор: БК

31 июля 2023

Актерский профсоюз будет рад сотрудничеству с производителями, не входящими в Альянс продюсеров

Объединенная гильдия американских актеров SAG-AFTRA, члены которой объявили забастовку против голливудских студий 14 июля, запустила программу временных соглашений, которая позволит независимым производителям, не связанным напрямую с членами Альянса кино- и телепродюсеров (AMPTP), продолжать съемки. Студия также должна согласиться с условиями, предложенными SAG-AFTRA в ходе переговоров с AMPTP. Об этом сообщает Variety.

Поначалу некоторые участники профсоюза, в частности, комик-актриса Сара Сильверман, отнеслись к инициативе, впервые озвученной 19 июля, с опаской, однако впоследствии согласились с правильностью такого шага. В сообщении для членов SAG-AFTRA, обнародованном в воскресенье, переговорный комитет профсоюза заявил, что временные соглашения являются «жизненно важной частью» стратегии забастовки.

«Мы призываем независимых производителей подавать заявки и призываем членов SAG-AFTRA работать над проектами, получившими временные соглашения, наряду со всеми другими разрешенными работами, которые мы поддерживаем», — говорится в сообщении профсоюз.

Среди прочих требований, с которыми должны будут согласиться инди-студии, будет обязательство выплачивать актерам 2% вмененного (предполагаемого) дохода от стриминга.

Ранее профсоюз одобрил съемки 39 независимых проектов. Среди них: СОПЕРНИКИ КОРОЛЯ АМЗИИ с Мэттью Макконахи, ПЫЛЬНЫЙ КРОЛИК с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер, РИСК ПОЛЕТА с Марком Уолбергом, СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА студии А24.

Сейчас список насчитывает более 100 тайтлов.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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