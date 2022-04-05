В конкурсе будут представлены 118 киноработ

29-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил даты проведения — в этом году смотр состоится в Москве с 15 по 20 апреля. В смотре примут участие 20 киношкол, картины будут представлены в 13 номинациях. Конкурсная программа включает в себя 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 80 игровых, 18 документальных и 19 анимационных. При этом 66 картин будут показаны впервые.

В 2022 году председателем жюри станет режиссер Андрей Зайцев. В состав жюри вошли:

• Иван С. Твердовский, режиссер документального кино

• Илья Дёмин, оператор

• Анна Котова-Дерябина, актриса

• Станислав Дединский, историк кино, главный редактор журнала «Искусство кино»

• Игорь Толстунов, продюсер

Конкурсная программа будет показана в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, в кинотеатре «Иллюзион» и в центре документального кино (ЦДК). Также площадками фестиваля «Святая Анна» станут культурный центр «ЗИЛ», центр развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» и Московская школа кино.

Фестиваль откроется 15 апреля в 16:00 в культурном центре «ЗИЛ» мастер-классом режиссера Жоры Крыжовникова.

Победители фестиваля этого года получат премиальные сертификаты от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла Cinelab и киноконцерна Мосфильм, компании, специализирующейся на компьютерной графике PPVFX, компании по аренде кинооборудования PAAP, компании по производству звука в кино Flysound, онлайн-кинотеатра Premier, а также журнала «Искусство кино».

Кроме того, 18 апреля с 14:00 до 15:30 и 19 апреля с 15:30 до 17:00 в центре развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» пройдут кинопоказы спецпрограммы фильмов «Святая Анна. Внеклассное» для воспитанников детских домов, интернатов, специализированных учреждений, а также для детей с особенностями развития и для детей из многодетных семей. Также в пространстве «Благосфера» будет находиться организованный совместно с агентством «Startalent», президентами гильдий киноагентов и кастинг-директорами воркшоп.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России