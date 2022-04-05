top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил даты проведения

Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил даты проведения

Автор: БК

5 апреля 2022

В конкурсе будут представлены 118 киноработ

29-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил даты проведения — в этом году смотр состоится в Москве с 15 по 20 апреля. В смотре примут участие 20 киношкол, картины будут представлены в 13 номинациях. Конкурсная программа включает в себя 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 80 игровых, 18 документальных и 19 анимационных. При этом 66 картин будут показаны впервые.

В 2022 году председателем жюри станет режиссер Андрей Зайцев. В состав жюри вошли:

• Иван С. Твердовский, режиссер документального кино
• Илья Дёмин, оператор
• Анна Котова-Дерябина, актриса
• Станислав Дединский, историк кино, главный редактор журнала «Искусство кино»
• Игорь Толстунов, продюсер

Конкурсная программа будет показана в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, в кинотеатре «Иллюзион» и в центре документального кино (ЦДК). Также площадками фестиваля «Святая Анна» станут культурный центр «ЗИЛ», центр развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» и Московская школа кино. 

Фестиваль откроется 15 апреля в 16:00 в культурном центре «ЗИЛ» мастер-классом режиссера Жоры Крыжовникова.

Победители фестиваля этого года получат премиальные сертификаты от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла Cinelab и киноконцерна Мосфильм, компании, специализирующейся на компьютерной графике PPVFX, компании по аренде кинооборудования PAAP, компании по производству звука в кино Flysound, онлайн-кинотеатра Premier, а также журнала «Искусство кино».

Кроме того, 18 апреля с 14:00 до 15:30 и 19 апреля с 15:30 до 17:00 в центре развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» пройдут кинопоказы спецпрограммы фильмов «Святая Анна. Внеклассное» для воспитанников детских домов, интернатов, специализированных учреждений, а также для детей с особенностями развития и для детей из многодетных семей. Также в пространстве «Благосфера» будет находиться организованный совместно с агентством «Startalent», президентами гильдий киноагентов и кастинг-директорами воркшоп.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2022 года
Подробнее
С 7 апреля компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки апреля 2022 года
Подробнее
Okko анонсировал новинки апреля 2022 года
Подробнее
Kion представил новинки апреля 2022 года
Подробнее
IVI анонсировал премьеры апреля 2022 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 марта по 3 апреля
Подробнее
Главы «Газпром-медиа» и «Централ Партнершип» рассказали министру культуры о будущих релизах
Подробнее
Компания Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России
Подробнее
Premier представил обновления библиотеки в апреле 2022 года
Подробнее
Start анонсировал новинки библиотеки в апреле 2022 года
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2022 году
Подробнее
Wink представил премьеры апреля 2022 года
Подробнее
Кинотеатры заявили, что хотят оставлять себе 70% выручки перевыпусков
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последнее пришествие дьявола» стартует с пятой строчки
Подробнее
Минкультуры планирует изменить сроки производства и сдачи поддержанных в 2020 и 2021 годах фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 марта – 3 апреля
Подробнее
Касса четверга: «Последнее пришествие дьявола» стало лучшей новинкой
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сядь за руль моей машины» опережает «Минари»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 апреля 2022 года
Подробнее