Февральские сборы в России стремятся к допандемийному уровню

Однако догнать 2020 год не получилось

Согласно данным БК, в последнем месяце зимы 2023 года российские кинотеатры посетили 10 815 300 зрителей. Это превышает прошлогодние показатели (9 478 800 человек, прирост 17,3%), но отстает от цифр 2021 года (13 291 900). Последний допандемийный февраль 2020 года остается недостижимой планкой для нашего проката — в тот месяц кинотеатры посетили 21 435 200 зрителей, то есть, примерно вдвое больше, чем в этом году.

Сумма общих кассовых сборов во втором месяце 2023 года составила более 3,5 млрд рублей. Год назад это число не превысило 3 млрд. При этом важно отметить, что в феврале 2022 года было пять уикендов, а не четыре, как в этом году. Сборы предыдущего рекордсмена, февраля 2020 года составили 5,28 млрд.

В кинотеатрах России в феврале 2023 года работали 49 фильмов, это значительно больше, чем в предыдущие годы (35-38 картин). Главными драйверами высоких сборов стали отечественные релизы — рекордсмен проката ЧЕБУРАШКА (794 млн рублей) и ПРАВЕДНИК (380 млн), который сумел выступить значительно лучше ожиданий. Тройку лидеров замыкает АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, собравший в феврале около 314 млн рублей. За блокбастером Джеймса Кэмерона снова следуют российские проекты — комедия «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (286 млн) и эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (212 млн).