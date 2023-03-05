Сборы российских фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет

В 2022 году общая касса отечественных релизов в иностранном прокате составила $17,1 млн

В 2022 году касса отечественного кино за пределами РФ составила $17,1 млн. Это почти втрое ниже сборов, аккумулированных российским кино за границей в допандемийный 2019 год ($52,5 млн).

В целом отечественному контенту, несмотря на сокращение количества полностью открытых для него рынков, почти удалось повторить показатели 2021 года, когда его касса достигла $18,2 млн. В минувшем году в зарубежном прокате работали 62 полнометражные картины. Это практически столько же, сколько в 2021-м (63). Доля зарубежных сборов относительно кассы российского кино на родине составила 9,5%. Годом ранее этот показатель равнялся 13,1%.

Что касается сравнений с другими индустриями, то по итогам года Россия существенно опередила китайскую продукцию, освоившую за пределами родины $10,3 млн. В то же время отставание от австралийского контента составило $6,3 млн, а от итальянского – $8,6 млн.

Значительным драйвером общих сборов российского кино за рубежом обеспечили мультфильмы. Именно они заняли в рейтинге места с первого по четвертое. Самым успешным релизом 2022-го стал мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ($2,6 млн). Серебро досталось проекту ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ($2,4 млн), а бронза – анимации БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ ($1,7 млн). На четвертом месте расположилась четвертая часть франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, которая только за счет Турции и Южной Кореи смогла привлечь $1,6 млн. Замкнул пятерку самых успешных релизов хоррор РЯД 19 ($1,5 млн).

Помимо мультфильмов, занявших первые четыре строчки чарта, в десятку лучших пробились еще два анимационных проекта. На седьмом месте расположился МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, который в одной только Турции освоил $478 тысяч, а всего смог привлечь $728 тысяч. Замкнул десятку мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ, в активе которого $511 тысяч.

Самым крупным рынком для российского кино в 2022 году стала Италия – отечественный контент заработал на этой территории почти $2 млн. Бόльшую часть этой суммы принес ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ($1,6 млн), еще $329 тысяч – БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА. $1,6 млн поступило российской продукции от китайского зрителя, что в основном является заслугой ПАЛЬМЫ ($1 млн) и СМЕРТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ ($426 тысяч). Замкнула тройку крупнейших рынков Мексика, где отличились в первую очередь РЯД 19 ($544 тысячи), ТВАРЬ ($444 тысячи) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ ($403 тысячи).