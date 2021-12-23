В Москве открывается киношкола «Студия 24»

Образовательный центр будет готовить специалистов от механиков камеры до режиссеров

Режиссер Борис Хлебников, а также продюсеры Александр Плотников (Lookfilm), Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production, «Место силы») объявили об открытии в Москве киношколы «Студия 24». Новый образовательный центр полного цикла будет готовить специалистов сферы кино разного профиля, от механиков камеры до режиссеров, а также уделит внимание подготовке профессионалов второго состава – ассистентов и помощников руководителей цехов, способных включиться в процесс производства и начать работу на площадке сразу после окончания обучения.

Борис Хлебников выступит в качестве одного из кураторов режиссерского курса, организованного в формате практикума. Другие занятия будут вести непосредственные коллеги основателей «Студии 24», в их числе: режиссёр Бакур Бакурадзе, оператор-постановщик Максим Мосин, художники-постановщики Анна Лазарева, Анна Касаткина и Александр Улицкий, художники по костюмам Алла Киреева и Владимир Никифоров, художники по гриму Нина Кравчук и Максим Князев и другие.

В феврале в «Студии 24» стартуют занятия по пяти специальностям.

Продолжительность обучения, в зависимости от специальности, составит от двух месяцев до двух лет. Учиться в школе возможно без оплаты, в счет будущих доходов от работы в индустрии. В этом случае трудоустроившийся выпускник будет в течение заранее оговоренного времени отчислять школе процент от своей зарплаты, а размер выплат будет варьироваться в зависимости от суммы его дохода.

«Студия 24» оказывает содействие в трудоустройстве, сотрудничая с компания Lookfilm, 1-2-3 Production, Team films, «Браво», R-media, «Альянс» и другими знаковыми компаниями. Кроме того, школа предоставляет возможность прохождения производственной практики на реальных кинопроектах. Школа также обладает собственной производственно-технической базой: студенты будут обучаться в специально оборудованных аудиториях и мастерских, на территории школы есть декораторский, реквизиторский и костюмерный цеха, мастерская грима, студия постпродакшна и компьютерной графики.

На площадке «Студии 24» также будут регулярно проходить открытые лекции и мастер-классы профессионалов индустрии, расписание которых будет доступно на сайте: https://studio24.school/events

«Бум интернет-платформ сформировал огромный запрос на людей кинопрофессий: не только на режиссёров, актёров и сценаристов, но и на художников-постановщиков, декораторов, мастеров грима и костюма, реквизиторов и постпродакшн-менеджеров. Последний год особенно чувствуется острый дефицит, поэтому чем ждать, пока кто-то это исправит, мы хотим стать активными участниками процесса уже сейчас и повлиять на то, чтобы в киноиндустрии появились сотни новых людей, которые займут места в наших кино- и сериальных командах», — режиссер, продюсер, шоураннер, соучредитель кинокомпаний 1-2-3 Production и «Место силы» Валерий Федорович.

«Студия 24» устроена по принципу курсов вождения. Когда ты начинаешь учиться водить, ты всё время думаешь о том, куда поставить ноги, как положить руки, куда нажать, что переключить и т.д. И точно так же чувствует себя на площадке начинающий кинематографист. Мы хотим, чтобы при помощи практики все нужные движения у него выработались до автоматизма — чтобы, садясь за руль, он думал только о дороге. Поэтому на нашем режиссёрском курсе мы будем каждую неделю снимать и разбирать работы. Мы не делаем мастерскую, где есть один-единственный Мастер. Мы даём профессию — стараемся раскрыть каждого человека в том качестве, в котором ему интересно существовать самому, чтобы каждый из тех, кто придёт к нам, мог состояться как специалист, занимающийся рекламой, телевидением, музыкальными видео, онлайн-форматами и любым другим направлением», — режиссёр, сценарист, продюсер, креативный продюсер студии Lookfilm Борис Хлебников.