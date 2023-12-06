Фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» откроется фильмом «Поедем с тобой в Макао»

Смотр пойдет с 8 по 16 декабря

III Кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге», который пройдет в киноцентре Дом Кино в Санкт-Петербурге с 8 по 16 декабря, назвал фильм открытия смотра. Им стала новая работа Романа Михайлова ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО.

Картина рассказывает о заядлом игроке в покер, который выходит из тюрьмы и открывает своему сыну-студенту новый мир подпольных казино. В главных ролях – Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Организаторы смотра отмечают, что из 160 заявок, присланных на фестиваль, в основной конкурс вошли 7 полнометражных работ от киностудий «Ленфильм» и «Лендок», Фонда «Пример Интонации» Александра Сокурова, кинокомпаний «Инвада Фильм» и «Новые люди».

Председателем жюри полнометражного конкурса станет журналист и кинокритик Сергей Шолохов. Вместе с ним победителей выберут актер Александр Баширов, оператор Сергей Шайгарданов, звукорежиссер Полина Волынкина, телеведущая, режиссер и сценарист Ника Стрижак.

Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Фото: кадр из фильма ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО