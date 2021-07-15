Система Segmento оценит, как маркетинг влияет на продажи билетов в кино

Долгое время информация о том, как рекламная кампания кинофильма влияет на продажи, была недоступна для кинопрокатчиков. С новым уникальным аналитическим продуктом от Segmento кинопрокатные организации получают возможность оценить эффективность маркетинга с точки зрения доходимости аудитории или покупки билетов на сеансы в кинотеатры.

Отчет OfflineCR (отчет об офлайн-конверсиях) позволяет узнать, какой процент покупок билетов был совершен по конкретному фильму после показа рекламы, а также сравнить, насколько активно разные сегменты охваченной аудитории покупали билеты в кино. Для анализа влияния рекламы считается количество post-view-транзакций, то есть транзакций, совершенных в течение определенного времени после видимого показа рекламной кампании. Эта величина сравнивается с количеством пользователей c охватом по транзакционным данным Segmento с мобильными идентификаторами DeviceID. Для более эффективного охвата OfflineCR работает только с рекламной аудиторией мобильных приложений.

В настоящий момент исследование учитывает все транзакции по фильму в целом по стране, без выделения отдельных киносетей и регионов. Новый продукт рассчитан на кассовые фильмы, в поддержку которых проводятся масштабные рекламные кампании. Минимальное количество транзакций, необходимых для проведения OfflineCR для кинокартины, составляет 15 тысяч.

Для правильного подсчета OfflineCR также требуется учитывать некоторые особенности при планировании рекламных кампаний. Традиционно релиз фильма начинается во второй половине недели. Следовательно, кампания должна стартовать за неделю до этого и длиться, как правило, две недели. Таким образом, OfflineCR измеряется во время всей рекламной кампании и еще в течение двух недель после ее окончания.

Новый аналитический продукт OfflineCR появился благодаря соединению данных сервиса «Киноход» и транзакционных данных Segmento о продажах билетов в кинотеатрах. Киноход — лидер отечественного рынка в сегменте онлайн-продаж кинобилетов. Партнерами «Кинохода» являются крупнейшие и самые современные киносети в стране: «Каро Фильм», «Синема Стар», «Мори Синема», «Киномакс» и другие.

Саида Халимова, коммерческий директор компании Segmento: «Замер доходимости аудитории в кинотеатры — актуальная задача для прокатчиков-рекламодателей Segmento. Последние три года об этой механике очень часто спрашивали и говорили. Сегодня благодаря нашему дата-партнерству с «Киноходом» мы наконец сможем реализовать этот инструмент, дать нашим клиентам большее понимание в цепочке онлайн + офлайн».

Анастасия Полякова, заместитель директора по работе с партнерами ООО «Кинопортал»: «Чем лучше мы знаем своих покупателей, тем более эффективно сможем выстраивать маркетинговые активности компании. Новые технологии открывают невероятные возможности для аналитики и настройки кампаний. Сегодня меняется поведенческая модель покупателей. Они переходят с десктопа на мобильный телефон, это требует корректировки интеграций и каналов продвижения. Этот тренд работает на долгосрочную перспективу и важен для любого бизнеса, особенно для кинопроката, который переживает не самые простые времена. Больше касаний, больше проникновения, ретаргетинг — все это станет более удобным для партнеров "Кинохода", так что мы рады совместному проекту и надеемся, что сотрудничество будет плодотворным и перспективным».

Segmento — автоматизированная система онлайн-маркетинга для роста бизнеса. Компания предлагает услуги по бренд-маркетингу, трейд-маркетингу в e-commerce и бренд-аналитике. Segmento запускает кампании с KPI по трафику, охвату и целевым действиям на 500 тысяч сайтов и в 200 тысяч мобильных приложений и интегрировано с крупнейшими маркетплейсами. Почти 600 клиентов из разных отраслей уже работают с Segmento.

«Киноход» — это ведущий онлайн-сервис в России по покупке билетов в кино для тех, кто не хочет переплачивать. Компания более чем в 200 городах, включая Москву и Московскую область. У нее более 600 кинотеатров-партнеров, 1 500 000 уникальных посетителей на сайте и 500 000 активных пользователей мобильного приложения в месяц.

15.07.2021 Автор: БК