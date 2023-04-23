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«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии

Автор: Кирилл Шамсутдинов

23 апреля 2023

Фильм будет демонстриоваться в 13 кинотеатрах

Картину Александра Сокурова СКАЗКА можно будет увидеть в японском прокате в 13 кинотеатрах, передает ТАСС. Дистрибуцией фантасмагории российского мастера в Стране восходящего солнца занимается компания Pandora. Фильм Сокурова покажут в Токио, Киото, Осаке, а также в центральной префектуре Нагано, западной Хёго и юго-западной Миядзаки.

«Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было», — заявлял ранее Александр Сокуров. Он настаивает на уникальности этой ленты: «Не представляйте ничего, — сказал он, — вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете».

Премьерный показ фильма в Японии прошел в октябре 2022 года в рамках Токийского международного кинофестиваля. От показа на Венецианском кинофестивале в прошлом году режиссер отказался сам. В производстве картины были заняты только иностранные актеры, государственного участия в финансировании СКАЗКИ не было. 

Черно-белый фильм посвящен роли личности в истории. В ленте картине представлены анимированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые спорят друг с другом.

Даты российской премьеры у СКАЗКИ Александра Сокурова по-прежнему нет.

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