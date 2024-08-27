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Слияние Paramount и Skydance официально завершится в первой половине 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

27 августа 2024

Это подтвердил специальный комитет совета директоров медиаконгломерата

Похоже, что сага о продаже Paramount Global завершена – специальный комитет совета директоров медиаконгломерата подтвердил, что слияние со Skydance официально завершится в первой половине 2025 года.

Представители Paramount также заверили, что миллиардер Эдгар Бронфман-младший отозвал свое предложение, которое оценивалось в $6 млрд и заставило комитет отложить сделку с компанией Дэвида Эллисона еще на 15 дней.

Несмотря на то, что сделке еще предстоит пройти проверку регулирующих органов (в частности, из-за лицензий на вещание, принадлежащих телесети CBS), большинство экспертов полагают – проблем возникнуть не должно.

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