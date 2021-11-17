top banner

В компании Star Media объявили о кадровых изменениях

Автор: Виолетта Палий

17 ноября 2021

Должность вице-президента по развитию цифрового бизнеса заняла Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова утверждена на должность вице-президента по развитию цифрового бизнеса Star Media. До этого Екатерина занимала позицию руководителя департамента интернет-проектов в Star Media. При ее непосредственном участии компания вышла в лидеры по русскоязычному игровому контенту на YouTube, увеличив доход от направления в десятки раз. На сегодняшний день в многоканальную сеть Star Media входит более 70 многоязычных каналов, а совокупное количество подписчиков составляет более 30 млн. 

За время работы Екатерины Смирновой на должности руководителя департамента интернет-проектов были созданы новые направления деятельности компании, в частности сервис для борьбы с пиратством – ContentScan. В марте 2021 года сервис получил награду Премии АПКиТ за «эффективную защиту контента», подтвердив важность и актуальность нового направления для Star Media и ее стратегических партнеров.

В зону ответственности Екатерины Смирновой на должности Вице-президента по развитию цифрового бизнеса войдет расширение существующих, а также поиск и развитие новых цифровых бизнес-направлений.

Мария Гречишникова, генеральный директор ГК Star Media«У Star Media амбициозные планы на ближайшие несколько лет и многие из них связаны с диджитал сегментом. Катя – сильный стратег с большим потенциалом. Уверены, ее экспертиза будет способствовать успешной реализации наших идей и еще больше расширит границы развития Star Media».

Екатерина Смирнова, вице-президент по развитию цифрового бизнеса Star Media: «Мы создали уникальную команду и мощную партнерскую сеть, благодаря которым появился нестандартный подход к сотрудничеству с Google. Мы готовы к дальнейшему росту и новым форматам работы. В настоящее время руководство компании поставило ряд амбициозных задач, которые совместными усилиями нам предстоит решить».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны дата выхода и актерский состав новых «Елок»
Подробнее
«Синема Парк» запускает новый формат кинопоказа
Подробнее
Роскомнадзор накажет видеосервисы за секс и мат в фильмах и сериалах
Подробнее
Megogo Distribution объявила дату выхода «Неудержимых 4» и других релизов в России
Подробнее
ВТБ может купить киносеть «КАРО»
Подробнее
Объявлены номинанты премии «Золотой единорог 2021»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вечные» ожидаемо первые
Подробнее
«Российский кинобизнес» объявил программу зимнего конвента
Подробнее
Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов
Подробнее
«Роскино» и Британский институт кино объявили о сотрудничестве
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2021 года
Подробнее
XV Большой фестиваль мультфильмов подвел итоги конкурса
Подробнее
Netflix анонсировал новую российскую психологическую драму
Подробнее
Международная касса: «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским релизом
Подробнее
Premier покажет сатирический сериал-антологию «Бесит»
Подробнее
Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вечные» уверенно выигрывают уикенд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11−14 ноября
Подробнее
Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами
Подробнее
Александр Моисеев назначен заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Подробнее