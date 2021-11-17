В компании Star Media объявили о кадровых изменениях

Должность вице-президента по развитию цифрового бизнеса заняла Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова утверждена на должность вице-президента по развитию цифрового бизнеса Star Media. До этого Екатерина занимала позицию руководителя департамента интернет-проектов в Star Media. При ее непосредственном участии компания вышла в лидеры по русскоязычному игровому контенту на YouTube, увеличив доход от направления в десятки раз. На сегодняшний день в многоканальную сеть Star Media входит более 70 многоязычных каналов, а совокупное количество подписчиков составляет более 30 млн.

За время работы Екатерины Смирновой на должности руководителя департамента интернет-проектов были созданы новые направления деятельности компании, в частности сервис для борьбы с пиратством – ContentScan. В марте 2021 года сервис получил награду Премии АПКиТ за «эффективную защиту контента», подтвердив важность и актуальность нового направления для Star Media и ее стратегических партнеров.

В зону ответственности Екатерины Смирновой на должности Вице-президента по развитию цифрового бизнеса войдет расширение существующих, а также поиск и развитие новых цифровых бизнес-направлений.

Мария Гречишникова, генеральный директор ГК Star Media: «У Star Media амбициозные планы на ближайшие несколько лет и многие из них связаны с диджитал сегментом. Катя – сильный стратег с большим потенциалом. Уверены, ее экспертиза будет способствовать успешной реализации наших идей и еще больше расширит границы развития Star Media».

Екатерина Смирнова, вице-президент по развитию цифрового бизнеса Star Media: «Мы создали уникальную команду и мощную партнерскую сеть, благодаря которым появился нестандартный подход к сотрудничеству с Google. Мы готовы к дальнейшему росту и новым форматам работы. В настоящее время руководство компании поставило ряд амбициозных задач, которые совместными усилиями нам предстоит решить».