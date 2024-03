Режиссер «Папа, сдохни» снимет голливудский хоррор для создателей «Оно»

Продюсерами проекта «Они убьют тебя» выступят Энди и Барбара Мускетти

Режиссер и сценарист Кирилл Соколов дебютирует в Голливуде – постановщик картин ПАПА, СДОХНИ и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ снимет фильм ужасов ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ (They Will Kill You). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Производством фильма займется новое подразделение студии Skydance под названием Nocturna, которое запустили создатели ОНО и ФЛЭША Энди и Барбара Мускетти. Они также выступят продюсерами грядущего проекта, который описывается как хоррор с черным юмором, который является визитной карточкой Соколова.

В центре повествования ленты, сценарий которой написали Алекс Литвак и сам режиссер, – женщина, которая соглашается на должность домработницы в загадочной высотке в Нью-Йорке, где за последние годы произошло множество исчезновений.

Ожидается, что ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ станет первым проектом для Nocturna и наглядно продемонстрирует концепцию нового подразделения «по созданию уникальных и увлекательных ужастиков».

Фото: кадр со съемок фильма ПАПА, СДОХНИ