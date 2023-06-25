На фестивале «Пилот» обсудили тренды и темы сериального контента в разных странах

Шесть ключевых тезисов озвучили на сессии «Соковыжималка»

24 июня в рамках деловой программы фестиваля «Пилот» прошла сессия «Соковыжималка: тренды и ключевые темы сериального контента в разных странах», которую провела генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова. На сессии обсудили трендовые темы сериального контента в разных странах.



Тренд 1: Экранизации

По всему миру значительно возросло число снимаемых экранизаций. Во многом это происходит благодаря современным технологиям, которые позволяют реализовывать самые яркие фантазии писателей.

Одним из громких анонсов сервиса Netxlix в этой связи стал сериал «Задача трех тел» по трилогии «В память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Он рассказывает историю первого контакта человека с инопланетной жизнью с планеты Трисолярис и конфликта между двумя видами.

Экранизацией популярного корейского комикса на тему столкновения с инопланетной цивилизацией повествует и дорама «Продленка».

В продолжение темы эранизаций стоит вспомнить о немецком сериале «Грифон» по книгам автора Вольфганга Хольбайна «Черная крепость». В нем ужасному чудовищу и просыпающимся в себе темным силам противостоит 16-летний Марк, оказавшийся в параллельном мире Черной Башни.

Другой пример — реалистический мир экранизации романов Саймона Бекетта, сериал «Химия смерти» о бывшем судебном антропологе, который вынужден вернуться к следственной деятельности, и это будит в нем воспоминания, которые он хотел бы забыть.

Тренд 2: Невозможное возможно

Прекрасное проявление воображения — это придумать, как дополнить действительность, чтобы придать ей новые смыслы. Как новые невероятные обстоятельства или технологические прорывы могут помочь выявить проблемы и задаться правильным вопросами.

Так, благодаря замыслу создателей сериала «Воронка времени» герои могут раскрывать преступления, путешествуя по «четвертому измерению».

Также в центре внимания снова профессии на службе у людей — врачи и ученые, как в сериале «Рой», где таинственные разумные существа из глубин океана приводят мир к глобальной катастрофе.

Тренд 3: На основе реальных событий

Порой реальность — лучший источник сюжетов. С этим связан следующий тренд: об историях грустных и смешных, прекрасных и ужасных — но все они с кем-то правда случились.

Среди них канадский сериал «Мегантик» строится вокруг судеб жертв трагедии 2013 года, освещая проблемы психического здоровья, духовности и горя.

«Сэм Саксонец» расскажет реальную историю Сэмюэля Меффире — первого чернокожего полицейского в ГДР в последние годы до падения Берлинской стены. Он борется за свое место с предвзятым обществом, становясь лицом антирасистского объединения.

Сериал «Охота на мотыльков» строится вокруг реальных событий, погромов сутенеров в Польше 1905 года. Сюжет повествует о молодой и амбициозной героине, которая замешана в борьбе с действующей властью. Ей удается освободиться из тюрьмы силами известного сутенера, у которого планы на юную особу.

Еще парадоксальнее звучит история сюжета сериала «Королевы Юрсхольма» о девочках подростках из привилегированного класса, которые днем — примерные ученицы, а ночью грабят соседей. И тем не менее, это тоже произошло в реальном мире.

В основу сериала «Связи в Рио» легла история гангстеров, сбежавших от преследования итальянских и американских властей в Бразилию в 1970-х годах. Скоро их усилиями Бразилия становится главным центром наркотрафика.

Тренд 4: Закон не писан

Герои новых проектов все чаще идут против закона. А зрителям все чаще приходится разбираться, что же толкает их за черту, и решать для себя — оправдывает ли цель средства.

Этой теме посвящен сериал «Дары моря»: четверо друзей на отдыхе в Португалии узнают, что неподалеку в шторме погибла контрабандистская лодка с грузом кокаина. Их жизни навсегда изменились после той бури.

Что толкает людей на террор? Как далеко они готовы зайти? Что может их остановить и посадить угнанный самолет? Об этом — в шведском сериале «Угон».

Тренд 5: В поисках правды

По всему миру люди задаются вопросами, на которые нет ответов, но их так хочется знать. Как следствие этого запроса, снимается множество сериалов, где ответы все же находятся. Примечательно, что в сериалах, которые отобрали для иллюстрации данного тренда, находится доброволец, который встает на защиту именно беззащитных детей. Возможно, именно так себя чувствует сейчас общество.

В качестве примера можно привести мини-сериал из ЮАР под названием «Донкербос» во многим любимом жанре нуарного детектива и вдохновленным игрой «Last of us».

В сериале «Очищение» женщина вынуждена противостоять кошмарам своего прошлого, чтобы остановить тайный культ, собирающий детей для выполнения своего зловещего плана.

Тренд 6: Женщины сверху

Еще один тренд, который прослеживается в индустрии, как и на самом фестивале «Пилот», можно назвать «женщины сверху». Как и награжденные на открытии в номинациях «Лучший шоураннер» (Ирина Сосновая) и «За авторское высказывание» (Наталья Мещанинова) талантливые девушки из нашей индустрии — женщины в мировом контенте все активнее выходят вперед.

В «Северной мафии» члены суровой семьи лапландских мафиози воюют между собой за власть и наследство. До недавних пор в этой семье также был суровый матриархат, история берет начало как раз после смерти матери семейства.

Так, сюжет «Пелотари» разворачивается в 1926 году, когда группа теннисисток вступает в борьбу против предвзятого отношения к девушкам в спорте.

Индийская «Зубная фея» рассказывает фантасмагорическую историю вампирши: она ломает зуб и влюбляется в застенчивого дантиста.

Проект «Биржа» основан на реальных событиях 1980-х в Кувейте. Две женщины решают войти в сугубо мужской мир фондовой биржи, основанный на коррупции и жесткой конкуренции.

А в испанских проектах сильные женские персонажи — нередко также и криминальные элементы. Или по крайней мере те, кого за них принимают — как героини сериала «Никаких следов».

Фото: кадр из сериала «Воронка времени»