Solstice Studios может стать первой крупной жертвой коронавирусного кризиса

Компания уволила практически весь штат своих топ-менеджеров

В понедельник своих постов в компании лишились ее генеральный директор и основатель Марк Гилл, президент по производству Лиза Эллзи, глава маркетинга Винсент Бруззезе, глава дистрибуции Шари Хардисон и руководитель международных продаж Кристал Бурбо. Они присоединились к 20 сотрудникам, увеленным со студии еще в декабре прошлого года.

Бывший глава Warner Independent Pictures, а также топ-менеджер Miramax и Millennium Films Марк Гилл запустил производственную, финансовую, дистрибьюторскую и сбытовую компанию почти три года назад - 3 октября 2018 года. Новичок позициониривал себя на рынке, как крупный игрок независимого сегмента, уровня STX Entertainment и Miramax, планировавший выпускать в год на мировой рынок от трех до пяти проектов с бюджетами от $30 млн до $80 млн. Однако, фактически ему удалось выпустить только один релиз, триллер с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ, ставший первым посткарантинным релизом широкого американского проката. Производственный бюджет проекта составил $30 млн, из которых международные продажи вернули $23,5 млн. Остальное картина добирала на внутреннем рынке.

Основная проблема студии состояла в том, что она несла серьезные траты на развитие собственной инфраструктуры, в то время, как у нее еще не было пакета картин, которые можно было бы монетизировать не кинотеатральной дистрибуцией. Снимать собственные фильмы во время карантина тоже было проблематично, поэтому Solstice за $20 млн приобрела уже законченую драму с Марком Уолбергом GOOD JOE BELL, рассчитывая поучаствовать в оскаровской гонке. Однако премьера фильма в прошлом году в Торонто показала, что в этом плане у него нет шансов. Также компания пыталась войти в проект экшна THE PLAIN с Джерардом Батлером, но из-за проблем со страховкой съемки картины оказались замороженными.

К тому моменту инвесторы Solstice уже начали терять терпение, урезая лимиты финансирования. В результате GOOD JOE BELL был продан на Roadside Attractions и начались первые увольнения. На текущий момент в штате компании остались только сотрудники, занимающиеся международными продажами единственного недораспроданного актива студии - экшн-триллера Роберта Родригеса HYPNOTIC с Беном Аффлеком в главной роли. Его съемки должны закончиться 19 ноября, а постпродакшн фильма плаируется завершить к 15 июля 2022 года.