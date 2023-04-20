Paramount подала встречный иск против Warner по поводу прав на «Южный парк»

Компания не получила от HBO Max $52 млн лицензионных сборов

Судебное противостояние Paramount Global и Warner Bros. Discovery по поводу прав на стриминг мультсериала «Южный парк» вышло на новый виток. Об этом сообщает Deadline. В среду стало известно о том, что Paramount подала встречный иск против WBD, обвинив компанию под руководством Дэвида Заслава в удержании $52 млн лицензионных сборов.

В феврале Warner Bros. Discovery первой подала в суд на Paramount, утверждая, что компания нарушила лицензионное соглашение с HBO Max, не направив спецвыпуски «Южного парка» стриминговому сервису, принадлежащему WBD, а оставив их на собственной платформе Paramount+.

В Paramount утверждают, что HBO Max получила весь контент, описанный в соглашении, однако при этом онлайн-кинотеатр удержал два обязательных платежа по $26 млн за более 300 эпизодов «Южного парка», которые уже транслируются на HBO Max.

«Аргумент Warner Bros. Discovery о том, что Paramount Global была обязана предоставить дополнительный контент мультсериала, является необоснованным и полностью противоречит соглашению сторон. Кроме того, это, безусловно, не оправдывает отказ WBD платить за чрезвычайно ценный контент, который он получил и из которого продолжает извлекать прибыль», — говорится в заявлении представителя Paramount.

В 2019 году Warner Bros. согласилась заплатить $500 млн за право транслировать на своих сервисах 23 готовых сезона «Южного парка» плюс еще три невышедших сезона. В иске WBD утверждает, что каждый из новых должен был состоять из 10 серий. Пандемия COVID нарушила планы создателей и показчиков; HBO Max в пандемийном 2020-м получил только два эпизода мультсериала. В рамках следующих двух сезонов было выпущено еще 12 серий, итого сервису за три года предоставили всего 14 эпизодов вместо ожидаемых 30.

При этом в 2021 году MTV Entertainment Studios объявила о сделке с создателями «Южного парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном (South Park Studios) на $900 млн, заказав 14 спецэпизодов, предназначенных для стриминга на Paramount +. WBD утверждает, что Paramount при заключении договора с ними использовала «словесные уловки», чтобы избежать передачи новых эпизодов HBO Max. Во встречном иске Paramount заявляет, что никогда гарантировала, что каждый новый сезон будет состоять из 10 серий.

«Перечень условий в договоре не содержит каких-либо количественных обязательств в отношении эпизодов новых сезонов «Южного парка», — говорится в иске Paramount. — Он также не отражает условий, которые могли бы потребовать от South Park Studios лицензировать для WarnerMedia права на фильмы, разработанные вне телевизионных сезонов».

В иске утверждается, что другие претенденты на библиотеку «Южного парка» действительно стремились прописать в договорах минимальное количество эпизодов новых сезонов, но HBO Max по какой-то причине этого не сделал.