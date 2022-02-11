«Союзмультфильм» прекратит создание современных ремейков советской классики

Об этом в интервью БК заявила глава студии Юлиана Слащева

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала в интервью БК, что студия больше не будет производить ремейки советских анимационных проектов. Так, по словам Слащевой, выпуск продолжения «Ну, погоди!» был последним подобным опытом.

«Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ, спин-офф сериала «Тайны медовой долины», — отметила глава студии.

Новые эпизоды «Ну, погоди!» стали доступны подписчикам Okko 17 декабря.

Также Юлиана Слащева прокомментировала критику, обрушившуюся на студию из-за выпуска продолжений мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!»: «Простоквашино» – это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. Здесь мы должны были перенести действие в наше время, превратить Дядю Федора в современного парня, добавить младшую сестру и няню для расширения аудитории. В итоге за первые несколько суток после премьеры «Простоквашино» собрало 25 млн просмотров. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год. Проект демонстрирует высокий рейтинг, в какой бы временной слот в телеэфире он не встал. В случае с «Ну, погоди!» мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с «Простоквашино», так как мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив».

Полную версию интервью Юлианы Слащевой можно найти в электронной рассылке БК, которую все подписчики получат сегодня вечером.