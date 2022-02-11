top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Союзмультфильм» прекратит создание современных ремейков советской классики

«Союзмультфильм» прекратит создание современных ремейков советской классики

Автор: БК

11 февраля 2022

Об этом в интервью БК заявила глава студии Юлиана Слащева

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала в интервью БК, что студия больше не будет производить ремейки советских анимационных проектов. Так, по словам Слащевой, выпуск продолжения «Ну, погоди!» был последним подобным опытом. 

«Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ, спин-офф сериала «Тайны медовой долины», — отметила глава студии.

Новые эпизоды «Ну, погоди!» стали доступны подписчикам Okko 17 декабря. 

Также Юлиана Слащева прокомментировала критику, обрушившуюся на студию из-за выпуска продолжений мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!»: «Простоквашино» – это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. Здесь мы должны были перенести действие в наше время, превратить Дядю Федора в современного парня, добавить младшую сестру и няню для расширения аудитории. В итоге за первые несколько суток после премьеры «Простоквашино» собрало 25 млн просмотров. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год. Проект демонстрирует высокий рейтинг, в какой бы временной слот в телеэфире он не встал. В случае с «Ну, погоди!» мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с «Простоквашино», так как мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив». 

Полную версию интервью Юлианы Слащевой можно найти в электронной рассылке БК, которую все подписчики получат сегодня вечером. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

IVI объявил шорт-лист участников питчинга для начинающих сценаристов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Падение луны» выигрывает, «Непослушник» удивляет
Подробнее
Онлайн-кинотеатры России назвали самые популярные проекты 2021 года
Подробнее
Новый фильм Гая Ричи не выйдет в марте 2022 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 января по 6 февраля
Подробнее
АПКиТ объявила номинантов своей премии
Подробнее
Стали известны номинанты премии «Оскар»
Подробнее
Российские компании представят на Европейском кинорынке более 130 проектов
Подробнее
Анастасия Корчагина назначена коммерческим директором по контенту IVI
Подробнее
Проект «И снова здравствуйте!» показал лучший старт среди российских сериалов на IVI
Подробнее
Premier открыл данные по просмотрам сериала «Ресторан по понятиям»
Подробнее
Netflix анонсировал еще один российский оригинальный проект
Подробнее
Гендиректор ТНТ Роман Петренко покидает телеканал
Подробнее
Сеть Mori Cinema откроет еще два кинотеатра в Москве
Подробнее
Средняя цена билета в кино в России установила рекорд по итогам января 2022 года
Подробнее
Village Roadshow подала в суд на Warner Bros.
Подробнее
Российские кинокритики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Касса четверга: «Падение Луны» стартовало с первого места
Подробнее
Международная касса: шесть китайских фильмов захватили лидерство
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Анчартед» лидирует по всем фронтам
Подробнее