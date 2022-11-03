Совет Федерации может создать реестр недружественных правообладателей

В перечень предлагается включить иностранные кинокомпании

Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать реестр недружественных правообладателей. В рамках инициатиы в перечень войдут компании, которые попадают под критерии «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров».

Планируется разработать единый список для всех видов интеллектуальной собственности, после чего регуляторы в отдельной сфере (Минкультуры, Минпромторг, Минцифры и другие) и суды будут принимать решения о выработке соответствующих «контрсанкционных мер». По словам Семенова, реестр будет вести уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями», который сможет обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов ИС. На данный момент такой должности нет.

Ранее в отношении недружественных правообладателей, с которыми ранее были заключены договоры, было введено регулирование: российские компании могут переводить им средства на рублевый спецсчет «О», открытый в российском банке на имя правообладателя. Минкультуры не прокомментировало новый проект, но подчеркнуло, что ведомство сейчас руководствуется «именно положениями указа об особом порядке платежей с недобросовестными правообладателями».

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который в августе внес законопроект о принудительной лицензии, поддерживает новую инициативу: «Наличие таких сведений, реестра сделает работу и пользователей, и заинтересованных органов власти более простой, да и стабилизирует рынок, помогая удержаться от пиратства».

Однако, по словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, эскалация санкций и контрсанкций не несет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям.