Кевин Спейси выиграл третий суд по обвинению его в сексуальных домогательствах
Актера обвиняли в сексуальном насилии, непристойном поведении и принуждении к сексуальным действиям
Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.
Суд оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались посягательств на половую неприкосновенность в отношении четырех мужчин.
Актера обвиняли в сексуальном насилии, непристойном поведении и, самое серьезное обвинение, в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением.
Перед вынесением вердикта панель присяжных совещалась более 12 часов. Сообщается, что, услышав оправдательный приговор, Спейси расплакался.
Актер, которого подвергли остракизму после обвинений, выдвинутых против него в 2017 году, не признавал вину ни по одному изэпиздов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов.
Лондонский процесс стал третьим судебным разбирательством с участием Кевина Спейси. Первые два он также выиграл.
Фото: кадр из фильма КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ