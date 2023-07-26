Кевин Спейси выиграл третий суд по обвинению его в сексуальных домогательствах

Актера обвиняли в сексуальном насилии, непристойном поведении и принуждении к сексуальным действиям

Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.

Суд оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались посягательств на половую неприкосновенность в отношении четырех мужчин.

Актера обвиняли в сексуальном насилии, непристойном поведении и, самое серьезное обвинение, в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением.

Перед вынесением вердикта панель присяжных совещалась более 12 часов. Сообщается, что, услышав оправдательный приговор, Спейси расплакался.

Актер, которого подвергли остракизму после обвинений, выдвинутых против него в 2017 году, не признавал вину ни по одному изэпиздов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов.

Лондонский процесс стал третьим судебным разбирательством с участием Кевина Спейси. Первые два он также выиграл.

Фото: кадр из фильма КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ