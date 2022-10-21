Об этом заявило Минкультуры РФ

Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в 2022 году, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Проведение форума планировалось с 10 по 12 ноября. Как отметило Минкультуры, в текущей ситуации ведомство не считает уместным проведение мероприятия. «Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году», – заявили в Минкультуры.

В 2021 году Санкт-Петербургский международный культурный форум также был отменен в связи с эпидемией коронавируса.