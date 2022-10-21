top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в 2022 году

Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в 2022 году

Автор: БК

21 октября 2022

Об этом заявило Минкультуры РФ

Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в 2022 году, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ. 

Проведение форума планировалось с 10 по 12 ноября. Как отметило Минкультуры, в текущей ситуации ведомство не считает уместным проведение мероприятия. «Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году», – заявили в Минкультуры.  

В 2021 году Санкт-Петербургский международный культурный форум также был отменен в связи с эпидемией коронавируса.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Институт развития Интернета объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров выступила в поддержку закона о принудительном лицензировании
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел»
Подробнее
Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование
Подробнее
Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое
Подробнее
Минкультуры увеличит размер господержки отечественного кинопроизводства
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 10 по 16 октября
Подробнее
В рамках форума авторского кино «Зимний» состоится первый смотр столичных киношкол
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» уверенно выигрывает свой второй уикенд
Подробнее
В Москве начал работу 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Подробнее
«Роскино» проведет третий цикл образовательного проекта «Новая оптика»
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов начнет работу 27 октября
Подробнее
Уолтер Хамада покинул DC Films
Подробнее
Netflix отчитался о росте подписчиков по итогам третьего квартала 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 октября 2022 года
Подробнее
Конституционный суд разберется с законностью взысканий отчислений за музыку в фильмах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 октября
Подробнее
Официальная касса России: выручка кинотеатров растет вторую неделю подряд
Подробнее
Касса России: «Сердце пармы» заработало 308 млн рублей по итогам двух уикендов
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Грозный папа»
Подробнее