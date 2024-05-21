Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил состав участников
Автор: БК
21 мая 2024
Мероприятие пройдет с 1 по 3 октября
25-й Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) представил список участников юбилейного мероприятия.
В рамках форума, который состоится с 1 по 3 октября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», состоятся презентации и показы картин ведущих кинопрокатных компаний (указаны в порядке проведения): «Централ Партнершип», «Наше кино», «СБ Фильм», «Экспонента» «КарроПрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат».
Организаторы отмечают, что все запланированные три дня мероприятий плотно расписаны, и поэтому просят участников Форума планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября.
Старт аккредитации на СПбМКФ запланирован на 27 мая.
Самое читаемое
Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода ГолливудаПодробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксовПодробнее
«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в РоссииПодробнее
Сериал «Фарма» не выйдет на видеосервисе Premier в запланированную датуПодробнее
Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференцииПодробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контентаПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничествеПодробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером прокатаПодробнее
Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную системуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первоеПодробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культурыПодробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикойПодробнее
Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»Подробнее
Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 годаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 мая 2024 годаПодробнее
Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоровПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 маяПодробнее
В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестивальПодробнее