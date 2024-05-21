Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил состав участников

Мероприятие пройдет с 1 по 3 октября

25-й Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) представил список участников юбилейного мероприятия.

В рамках форума, который состоится с 1 по 3 октября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», состоятся презентации и показы картин ведущих кинопрокатных компаний (указаны в порядке проведения): «Централ Партнершип», «Наше кино», «СБ Фильм», «Экспонента» «КарроПрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат».

Организаторы отмечают, что все запланированные три дня мероприятий плотно расписаны, и поэтому просят участников Форума планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября.

Старт аккредитации на СПбМКФ запланирован на 27 мая.