top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил состав участников

Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил состав участников

Автор: БК

21 мая 2024

Мероприятие пройдет с 1 по 3 октября

25-й Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) представил список участников юбилейного мероприятия.

В рамках форума, который состоится с 1 по 3 октября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», состоятся презентации и показы картин ведущих кинопрокатных компаний (указаны в порядке проведения): «Централ Партнершип», «Наше кино», «СБ Фильм», «Экспонента» «КарроПрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат».

Организаторы отмечают, что все запланированные три дня мероприятий плотно расписаны, и поэтому просят участников Форума планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября.

Старт аккредитации на СПбМКФ запланирован на 27 мая.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в России
Подробнее
Сериал «Фарма» не выйдет на видеосервисе Premier в запланированную дату
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную систему
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое
Подробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры
Подробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой
Подробнее
Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 мая 2024 года
Подробнее
Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 мая
Подробнее
В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»
Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
Подробнее

Новости по теме

Даты проведения СПбМКФ и «Кино Экспо» остаются под вопросом, их уточнят в августе
Подробнее
Объявлена программа секции «Кино» на культурном форуме в Петербурге
Подробнее
Предварительная программа СПбМКФ снова обновилась
Подробнее