«Святая Анна» пройдет в Москве с 14 по 19 апреля

Фестиваль состоится в тридцатый раз

В Москве 14-19 апреля состоится юбилейный 30-й открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

В этом году событие объединит молодые таланты и уже устоявшихся кинодеятелей, которые становились призерами фестиваля прежде, поэтому к конкурсной программе добавятся 4 отдельных показа — ретроспектива фильмов победителей прошлых лет.

Конкурсная программа будет показываться в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, кинотеатрах «Пионер», «Иллюзион» и кинозале Московской школы кино. Она включает 131 фильм, из них 55 премьер, 100 сняты как студенческие или выпускные работы российских киношкол и профессиональных курсов. В игровом конкурсе 81 картина, в документальном — 20; конкурс анимации составляет 30 работ. Часть конкурсной программы фестиваля составляет секция «Этюды», которая впервые будет представлена в 2023 году. В ней собраны 15 картин продолжительностью до 15 минут. С расписанием показов фестиваля можно ознакомиться здесь.

Председателем жюри «Святой Анны» стала выпускница ВГИКа последней мастерской С.А.Герасимова, режиссер и сценарист Лариса Садилова, чья картина ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ была номинирована на приз «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2019 году.

В жюри также вошли оператор Сергей Трофимов («Монастырь», «Нулевой пациент», «Вертинский», ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ), режиссер документального кино Юлия Киселева (РОБОТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ?, КИНОМАГНАТ, ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ), продюсер Николай Янкин (ТЕСНОТА, СМЫЧОК, КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ, ГЛУБОКИЕ РЕКИ), кинокритик Максим Семенов, актер Илья Глинников («Интерны», «Фитнес»).

В рамках публичной программы и ретроспективы 16 апреля в 19:00 в павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ пройдет мастер-класс Рустама Мосафира — режиссера сериала «Король и Шут». Он был участником 17-го фестиваля «Святая Анна» с фильмом БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ. Эта картина будет представлена публике.

Также программа фестиваля включает в себя мастерскую по раскадровке, где будет показан и разобран фильм ЛЕВША (режиссер Юрий Кузин, 1999). В рамках воркшопа состоится лекция «Основы правовой грамотности для начинающих авторов в кино», которую проведут продюсеры Валерия Моторуева и Давид Гурцкая, юрист Дарья Парасоцкая.

В этом году разбирать с авторами их фильмы возьмутся представители индустрии: режиссеры Роман Артемьев, Виталий Суслин, Егор Чичканов, кинокритики Евгений Майзель и Антон Фомочкин, продюсеры Анна Шалашина и Валерия Моторуева.

Победители фестиваля этого года будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров Святой Анны: киностудии полного цикла CINELAB и компании по производству звука в кино FLYSOUND киноконцерна МОСФИЛЬМ.

Специальный приз будет вручен победителю в номинации «Лучший оператор» от Московской школы кино — сертификат на курс «Цветокоррекция в DaVinci Resolve» в МШК. Сертификат будет лично вручен представителем школы на церемонии закрытия.



Фестиваль «Святая Анна» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Генеральный директор — Елена Цуканова, программный директор — Виктор Прокофьев. Информационными партнерами фестиваля стали «Бюллетень кинопрокатчика», «Сеанс», медиа-издание «Кино про тебя», «Сноб», кинопортал «Кинобизнес сегодня», PITCHINGи, «movie start» и информационное агентство realistfilm.info

Впервые на торжественной церемонии закрытия победителям будут вручены фирменные статуэтки Святой Анны. Торжественное награждение лауреатов фестиваля состоится 19 апреля в 19:00 в кинотеатре Москино Космос.