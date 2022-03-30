Start анонсировал новинки библиотеки в апреле 2022 года

Второй сезон «Пассажиров», анимационные проекты и финальные эпизоды сериалов

СЕРИАЛЫ

В апреле — «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (эксклюзивная премьера)

Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле. Помогать ему будет пассажирка Мэри (Аня Чиповская), которая тоже застряла между двумя мирами. Теперь Кириллу предстоит пройти испытание не только чужими проблемами, но и собственными чувствами. Есть ли у Кирилла и Мэри возможность исправить ошибки прошлого и куда приведут их отношения?

12 апреля — финальная серия сериала «Сестры»

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге, Маше и Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком. В ролях: Анна Котова-Дерябина, Ангелина Стречина, Лина Миримская, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Маша Лобанова, Георгий Дронов, Анна Шепелева и другие.

В апреле — оригинальный сериал «Два холма»

Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру… В ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и другие.

В апреле — второй сезон детективной истории «Швабра»

Анну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые испытания судьбы. Главные герои пытаются наладить свою личную жизнь — свадьба, будущие дети… Однако на пути к их общему счастью встанет Фатум. Что придется пройти Анне и Вершинину, чтобы быть вместе?

Новые серии проекта «Исправление и наказание» (4, 5, 6 апреля)

Со смертью богатого чиновника Верхоланцева его семья оплакивает кое-что поважнее — миллиард долларов, спрятанный в офшорах. Надежда еще есть: покойный завещал все дочери от первого брака. Но вместо денег семейку ждет перевоспитание, ведь именно этим ежедневно занимается их новоявленная родственница Алена — замначальника колонии-поселения.

Новые серии проекта «Девчонки» (7, 14, 21, 28 апреля)

Лето обещает быть солнечным для Хлои, Руби, Софии и Констанс. Но на следующий день после памятной вечеринки все меняется: их знакомую Анаис, сбитую машиной, находят на обочине впавшей в кому. А видео с девушкой появляется в аккаунте загадочного сталкера, который явно наблюдает за компанией подружек. Выдержит ли четверка испытания, разоблачения и конфликты, которые за этим последуют?

С 1 апреля — мультсериал «Кошечки-собачки»

В небольшом городке в уютных домиках живут семьи кошечек и собачек. Каждая семья в этом городе владеет «маленьким бизнесом». Каждый занимается своим делом, и только группа непосед нарушает размеренную жизнь города. Это детишки-первоклашки (две кошечки и четыре собачки) — неразлучные друзья.

С 7 апреля — музыкально-познавательный мультсериал «Енотки»

Семеро игривых и непосредственных енотиков живут в большой музыкальной шкатулке, которая представляет собой огромную игровую площадку. Енотка Дока — самая старшая и ответственная, она присматривает за малышами и делает все, чтобы они были в безопасности. Ре — умный и продвинутый, а кроме того он прекрасный кулинар. Мими — творческая и сопереживающая. Фаф — мастер на все руки, от столярных работ до вышивания крестиком. Со — сорванец и спортсмен, а его творческая энергия находит выход в милых коротких стихотворениях на любую тему. Ляля — обожает танцы, а еще — разгадывать всевозможные загадки и секреты. Малыш Си — самый младший енотка, наделенный недюжинной силой. Енотки обожают веселые проделки и игры, а еще они очень любопытные — все новое, что встречается на пути, обязательно должно быть исследовано, и даже знакомые предметы обретают новые смыслы и функции в их шустрых лапках. В каждой серии енотки разыгрывают музыкальные номера-представления, в которых находят необычное применение предметам и явлениям, с которыми они сталкиваются. Веселые тексты песен с элементами абсурда и неожиданных поворотов помогают развивать фантазию у детей.

С 15 апреля — мультсериал «Чуч-мяуч»

Анимационный сериал по мотивам мультфильма «Чучело-Мяучело». Девочка Маруся и волшебный кот Мяуч живут в городской многоэтажке, рядом с которой соседствует небольшой частный домик — магазин диковинных товаров Эммы Карловны. Маруся загадывает Мяучу желание, и у них начинаются волшебные приключения. Рядом с Марусей всегда верные друзья: умница Варя и робкий Миша. Что бы ни натворила эта троица вместе с Мяучем, они всегда все возвращают на свои места.



ФИЛЬМЫ

В апреле — ХОЧУ ЗАМУЖ

У журналистки Любы все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих. В ролях: Милош Бикович, Кристина Асмус, Марина Александрова, Сергей Гилев, Юлия Ауг, Олег Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт, Евгения Ахременко и другие.

С 1 апреля — ПОЛИ

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.

С 15 апреля — МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку на ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

С 22 апреля — ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора, фрау Шмитт-Гессенвайн, и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.