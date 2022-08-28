Онлайн-кинотеатр Start прокомментировал новость об утечке данных пользователей

Файл с информацией содержит 72 Гб информации

Онлайн-кинотеатр Start прокомментировал утечку данных пользователей, о которой стало известно 28 августа. БК приводит комментарий видеосервиса, опубликованный в телеграм-канале Start.

«Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт. Бережное обращение с персональными данными пользователей очень важно для нас. Информация в базе не является полностью актуальной, данные в ней за 2021 год. База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное — нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — заявили в компании.

Представители Start подчеркнули, что пароль менять не обязательно, но всем пользователям рекомендуется регулярно это делать и придумывать уникальные для каждого сервиса.

Ранее стало известно, что размер файла с утекшей информацией составляет 72 Гб и содержит информацию о 43,9 млн пользователях. В частности, утекли данные 24,6 млн пользователей из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая и 1,7 млн из Украины.