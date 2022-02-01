Видеосервис Start представил новинки февраля 2022 года

Второй сезон «Пассажиров», продолжение «Караморы» и другое

В феврале на видеосервисе Start состоится эксклюзивная премьера второго сезона драмы «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» с Сергеем Гилевым и Аней Чиповской в главных ролях; также будут показаны продолжения одного из самых ожидаемых проектов 2022 года — сериала «Карамора» Данилы Козловского, а также новых серий комедийного сериала «Сестры» с Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской и Ангелиной Стречиной в главных ролях.

СЕРИАЛЫ

• «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» — в феврале (эксклюзивная премьера)

В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей завершил свою миссию: помог почти трем сотням душ, застрявшим между миром живых и тем светом, добраться до «точки перехода». Его дело должен продолжить Кирилл, один из «неудачных» пассажиров Андрея. Кирилла поставили на место водителя из-за того, что он погубил жизни людей, пристрастив их к запрещенным веществам. Теперь герой должен перевезти столько же пассажиров, сколько человек пострадали по его вине. Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле и не дает уйти из мира живых. Помогать Кириллу в «перевозке душ» будет пассажирка Мэри, которая тоже застряла между двумя мирами. Теперь Кириллу предстоит пройти испытание не только чужими проблемами, но и собственными чувствами. Есть ли у Кирилла и Мэри возможность исправить ошибки прошлого и куда приведут их отношения?

• «Карамора» — 3, 10, 17, 24 февраля (эксклюзивно на Start)



В центре событий сериала — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.



• «Карамора. Кровью и потом», фильм о фильме — 7, 14, 21, 28 февраля (эксклюзивно на Start)

«Карамора» — сериал об альтернативной истории Российской империи и одна из главных премьер года. Авторы создали целый мир со своими законами, героями и злодеями. Чем создателей привлекла культура Серебряного века, какие персонажи сериала существовали на самом деле и как в российскую историю попала нечисть?

• «Сестры» — 1, 8, 15, 22 февраля (эксклюзивно на Start)

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге, Маше и Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком.

• Анимационный сериал «Доставка Пиквика» — с 7 февраля

Доставка Пиквика — это команда из четырех очаровательных животных: ежика Юки, енота Акселем, бегемота Тибором и кошки Хейзел. Они доставляют волшебные посылки, наполненные любовью, добрым жителям Пиквика. Каждый день приходит новая посылка с сюрпризом! Посылка поставляется с биркой, содержащей информацию, обозначенную тремя цветными бриллиантами: красным (получатель), желтым (местоположение) и зеленым (время, к которому посылка должна быть доставлена или как с ней следует обращаться). Команда может столкнуться с бурными порогами, штормовым небом или туманным лесом, но когда они работают вместе, они всегда справляются!



• «Соседи» — с 16 февраля (сериал из коллекции Walter Presents)

Питер и его беременная девушка Ева покупают дом в пригороде. Их новые соседи Стефен и Ребекка рады появлению молодых людей, ведь они не могут спокойно ужиться с соседской парой Лилли и Джаспером, которая старше их. Но вскоре, даже не успев переехать в новое жилье, Ева теряет ребенка. Происшествие кардинально меняет жизнь Питера и Евы, а также их соседей, которые решают помочь паре пережить трагедию.

ФИЛЬМЫ

• ЧЕРНЫЙ ЯЩИК — 3 февраля

Французский триллер с Пьером Нинэ в главной роли. Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка черного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матье с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может это всего лишь изощренные игры его разума?



• СВИНГЕРЫ

Новогодний ромком с Дмитрием Нагиевым. Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.



• ТРОН ЭЛЬФОВ — 4 февраля

Продолжение мультфильма ГНЕЗДО ДРАКОНА. Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

• ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ — 10 февраля

Первый фильм Marvel об азиатском супергерое. Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй Вэньу завладел волшебным боевым артефактом — десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. На протяжении веков он собирал армию и тайно вмешивался в ход мировой истории, но в 1996 году встретил прекрасную девушку, мастера боевых искусств скрытой от посторонних глаз деревни Та Ло, остепенился и завел семью. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти — большой любительницей скоростных автомобилей. Однажды по дороге на работу на приятелей нападают хорошо подготовленные воины с целью забрать у Шона подаренный матерью медальон.



• НАШ ДВОР. 25 ЛЕТ СПУСТЯ — 11 февраля

Продолжение знаменитой музыкальной комедии. Прошло 25 лет после событий первого фильма… За это время многое изменилось в нашем дворе: выросли дети — маленький скрипач Димедрол и внучка Азата Арус; появились новые жильцы — переехавший со своей семьей из Сирии Камсар и юноша-китаец Чуан Ли, который снимает квартиру Гранта. Но старожилы — Грант, Лала и Ашот — никуда не делись, и по-прежнему живут там же, где и четверть века назад. И все было бы хорошо, и жизнь в нашем дворе мирно текла бы в привычном русле, если бы не… внезапно возникшее контрабандное золото «гонконгской мафии»!



• ДЖИМ ПУГОВКА И ЧЕРТОВА ДЮЖИНА — 11 февраля

Продолжение одного из самых дорогостоящих фильмов в истории немецкого кино. Подросток Джим и его верный друг машинист Лукас живут на уединенном островке Медландия. Джиму не дает покоя тайна его происхождения, и, когда появляется возможность отправиться в путешествие, он тут же соглашается. Вместе с Лукасом и волшебным паровозом Эммой они следуют на край света.



• МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ — 16 февраля

Экранизация одноименной серии книг-бестселлеров немецкого автора Тани Стьюнер. Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.



• ПЕС ПОД ПРИКРЫТИЕМ — 18 февраля

Приключенческая комедия с говорящей собакой. Тоби внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников.



• ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА — 20 февраля

Фэнтези-мультфильм по мотивам мюзиклов Рольфа Зуковски и Питера Маффая — рок-музыканта и создателя оригинального мультсериала «Табалуга». Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и ее друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона Табалугу, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.



• СЕРДЦЕ ЧЕМПИОНА — 23 февраля

Семейное кино про лошадей и спортивные амбиции. Мэнди на спор участвует в гонке на квадроцикле и врезается в постройку, которая разваливается. Чтобы отработать свой промах, она вынуждена ухаживать за лошадьми. Так она встречает новых друзей, начинает ухаживать за травмированным конем и принимает участие в соревнованиях. Сможет ли она победить свою главную соперницу?