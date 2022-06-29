Start представил обновления библиотеки в июле 2022 года

«Жиза», финал «Двух холмов» и многое другое

СЕРИАЛЫ

7, 14, 21, 28 июля — оригинальный сериал Start «Жиза»

Доведенные до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждет их в новой жизни? В ролях: Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак, Григорий Верник, Арсений Робак, Екатерина Карташова, Никита Зинченко и другие.

5, 12, 19, 28 июля — оригинальный сериал Start «ИП Пирогова» (четвертый сезон)

Бизнес Веры Пироговой лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея появилась девушка Женя и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь. В ролях: Елена Подкаминская, Александр Константинов, Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Василина Юсковец, Кристина Кучеренко, Наиль Абдрахманов и другие.

Заключительная серия 7 июля — оригинальный сериал Start «Два холма»

Что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру. В ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и другие.



6, 13, 20, 27 июля — продолжение популярной детективной истории «Швабра» (второй сезон)

Анну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые испытания судьбы. Главные герои пытаются наладить свою личную жизнь — свадьба, будущие дети. Однако на пути к их общему счастью встанет Фатум. Что придется пройти Анне и Вершинину, чтобы быть вместе?

С 4 июля — «Дьявольский судья»

Действия происходят в альтернативной Корее, в которой процветает хаос и недоверие к власти. В таком обществе суды идут в прямом эфире. Кан Ё Хан — судья, который вершит правосудие в формате реалити-шоу, где присяжными становятся зрители. За свою безжалостность он получил прозвище «Судья-дьявол». Ему противостоит Чон Сон А, которая поднялась с низов и теперь возглавляет Фонд корпоративной социальной ответственности. В это неспокойное время двое друзей детства, судья-новичок Ким Га Он и полицейский Юн Су Хён, находясь в поисках истинной справедливости, начинают охотиться за секретами Ё Хана.

С 17 июля — «Иной взгляд»

В яркие и интересные города России приезжают путешественники. Человек в инвалидной коляске, человек с протезами, синдромом Дауна, человек, живущий с ДЦП, слабовидящий. Мы увидим города, которыми будут очаровываться и узнаем искренние истории, которым захочется сопереживать. А также познакомимся с теми, кто старается помогать людям с особыми потребностями в своих городах, продвигая идеи инклюзивной среды.

В июле — «Любовь напоказ»

В кругу друзей Айше называют «плохой девочкой», такое прозвище ей дали из-за ее буйного и взрывного характера. А Керем — ловелас, наследник огромной империи, который никак не желает остепениться и создать семью. Однажды он встречает Айше.



ФИЛЬМЫ

С 14 июля — ПОДЕЛЬНИКИ

Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Жители поселка становятся свидетелями его кровавого преступления, но вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Каждый в поисках своей справедливости, подельники идут к цели, ломая правила, по которым здесь жили веками.

С 1 июля — ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Су-джин открывает глаза в больнице и видит перед собой обеспокоенных врачей. Те радуются ее пробуждению после серьезной аварии и приглашают в палату мужа. Но героиня совершенно не помнит этого мужчину — она вообще ничего не помнит. Что если он не тот, за кого себя выдает?

С 7 июля — ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ

Армянский царь Вараздат мечтает победить в кулачных боях на Олимпиаде и вместе со своим дружным семейством отправляется к берегам Греции. Герой скрывает от организаторов игр свое высокое положение, представившись простым кузнецом. Тем временем его старинный враг Молатор готовит подлое нападение.



С 13 июля — НАРКО. ВОЙНА ЗА ВЛАСТЬ

Влюбленная пара Дэнни и Марисела поставили себе цель создать карибскую наркоимперию и возглавить ее. Их путь на вершину преступного олимпа усеян трупами, подобно истории Бонни и Клайда. В жестокой борьбе за власть они не остановятся ни перед чем.