Start анонсировал обновления библиотеки в мае 2022 года

«Смычок», «Два холма», отечественные киноновинки и другое

СЕРИАЛЫ

С 13 мая — «Смычок» (оригинальный сериал Start)

Сеня одержим классической музыкой. Он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере и ближайшие годы планирует посвятить только игре на скрипке. Но реальность оказывается гораздо сложнее: на вокзале ему подкидывают сверток с запрещенными веществами и шантажом вынуждают стать кладменом. Теперь Сеню зовут «Смычок», и он начинает понимать, что новое занятие — быстрый социальный лифт и легкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, независимость и уверенность в себе... Или не придут, а только лишат амбиций стать великим музыкантом? В ролях: Марк Эйдельштейн, Катерина Беккер, Илья Халмурзаев, Полина Давыдова, Рузиль Минекаев, Кристина Кучеренко и другие.



5, 12, 19, 26 мая — «Два холма» (оригинальный сериал Start)

Что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру… В ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и другие.

6, 13, 20, 27 мая — «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (эксклюзивная премьера)

Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле. Помогать ему будет пассажирка Мэри (Аня Чиповская), которая тоже застряла между двумя мирами. Теперь Кириллу предстоит пройти испытание не только чужими проблемами, но и собственными чувствами. Есть ли у Кирилла и Мэри возможность исправить ошибки прошлого и куда приведут их отношения? В ролях: Сергей Гилев, Аня Чиповская, Надежда Маркина, Ирина Рахманова, Кирилл Кяро, Сергей Шакуров, Наталья Вдовина и другие.



ФИЛЬМЫ

В мае — ПОДЕЛЬНИКИ

Игровой дебют документалиста Евгения Григорьева. Молодой биатлонист Петя (Юра Борисов) вместе с женой Настей (Елизавета Янковская) возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда (Павел Деревянко), бывшего зека, здесь никого нет. Жители поселка становятся свидетелями его кровавого преступления, но вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Каждый в поисках своей справедливости, подельники идут к цели, ломая правила, по которым здесь жили веками.

С 6 мая — ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый полнометражный фильм Наталии Кончаловской. Большинство из нас хорошо знает, чего нам не хочется. А вот чего мы хотим — с этим сложнее. Кристина в тупике: она должна мириться с советами матери-риелтора, мечтающей подороже продать ее на рынке невест, и скучной стажировкой в консалтинговой фирме. Не слышат друг друга и в семье ее начальницы. 10-летняя Алиса грубит маме, которая не может найти для нее время, но находит деньги для сеансов у психолога. С первым снегом пути героинь пересекутся и они сделают первый шаг к своему собственному выбору, своей свободе.

С 15 мая — КУ-КУ

Короткий метр с Юрием Чурсиным, Анной Слю и Алексеем Онеженым. Подросток Жора живет с бабушкой и только иногда видит родителей. Дело в том, что он аутист, а родители — очень занятые люди. Жизнь семьи резко меняется, когда обстоятельства вынуждают родителей начать жить вместе с сыном.



С 22 мая — УВЛЕЧЕНИЕ

Короткий метр из конкурсной программы «Кинотавра». Девушка пытается выпутаться из неудобной ситуации — и муж, и любовник случайно оказываются в квартире в одно и тоже время. Правда, очень скоро выясняется, что у мужа и любовника гораздо больше общих интересов.



С 6 мая — ПРЫГУЧАЯ БРАТВА

Семейное кино о дружбе девочки-подростка с разговаривающим кенгуру. Из-за неудавшегося ограбления музея из зоопарка пропала крошка-кенгуру. Да не одна, а вместе с украденным из музея алмазом. Кенгуру оказывается на ферме, где встречает девочку Эллу, которая помогает малышке спрятаться и дает ей имя — Джоуи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: Элла и Джоуи быстро находят общий язык, ведь хвостатая малышка умеет разговаривать! В это время незадачливые грабители пускаются по следам Джоуи с целью вернуть алмаз, а полиция отправляется на поиски преступников. Весь город следит за развитием событий, в центре которых оказываются Элла и ее хвостатая подруга.

С 17 мая — ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ

Заключительная часть серии экранизаций немецкой детской писательницы Сабине Людвиг. В школе имени Отто Леонарда появилась новенькая ученица, Мелани — милая, веселая, хотя и немного наивная. Девушка сразу приглянулась Феликсу, к большому раздражению Эллы и их компании — им кажется, что именно Мелани причастна к мелким кражам, которые участились в школе после ее появления. Но когда из-за них почти срывается свидание Феликса и Мелани, это становится последней каплей, и подросток решает проучить друзей, уменьшив их в десять раз. И после исчезновения Мелани вместе с магическим шаром, героям становится не до шуток. Неужели она действительно замешана во всем этом?



С 25 мая — ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ

Мультфильм по мотивам книги Жюля Верна. Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.



С 25 мая — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ

Ромком по одноименному бестселлеру Салли Торн. Она — милая и непредсказуемая, он — холодный и помешанный на контроле. Они работают вместе в крупном издательстве Нью-Йорка и ненавидят друг друга с первого взгляда. Страстный поцелуй в лифте переворачивает жизнь вверх дном, но борьба за высокую должность возвращает все на круги своя. Неужели так будет всегда?