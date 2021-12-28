Start представил линейку новогодних новинок

«Нормальный только я», вампиры и различные эксклюзивные проекты

Уже на Start — комедия НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (co-exclusive)

Режиссерский дебют Антона Богданова, где он также сыграл одну из главных ролей. НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я — это история про принятие людьми друг друга и самих себя. Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова (Антон Богданов) и местного мэра Виктора Рюриковича (Константин Хабенский) признают аварийным и отдают под снос. Но их амбициозным планам не суждено сбыться: в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идет на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых! И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей во главе с дядей Ромой (Максим Виторган) с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.

• 29 декабря — «Вампиры средней полосы. Новогодняя серия»



Новогодняя серия станет приквелом первого сезона. Действие развернется сразу после случайного обращения Женька (Глеб Калюжный) в вампиры, совпавшего с кануном Нового года. Праздничный настрой самого молодого члена смоленской семьи растопит сердца даже тех, кто несколько веков не обращал внимание на смену цифр в календаре.

• 31 декабря — ВСЁ ХОРОШО (co-exclusive)



Внешний мир с его микробами и вирусами смертельно опасен для девятилетнего мальчика Гоши. Именно поэтому он никогда не покидает больницы… пока исчезновение единственного друга Ани и оставленный ею телефон не заставляют Гошу забыть об опасности. Он пускается в удивительное путешествие по праздничной Москве, а помогает ему в этом случайный попутчик Валера, во многом еще больший ребенок, чем наш герой. Это приключение сделает их больше, чем друзьями — оно изменит их жизни и заставит поверить не только в новогодние, но и в простые человеческие чудеса. Режиссёр — Елена Хазанова, в ролях: Егор Корешков, Майк Малтон, Андрей Ильин, Кристина Бабушкина, Игорь Ясулович, Анастасия Уколова и другие.

• 31 декабря — ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ (co-exclusive)

Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них лучшими друзьями. Всех вместе их ждут невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить в тайне от взрослых своих новых друзей?

• 3 января — ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (co-exclusive)

Мультфильм озвучен солистами группы «Little Big» Ильей Прусикиным и Соней Таюрской. Однажды Оуэн, живущий обычной — достаточно скучной — взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк, который мог бы стать для него спасением, но оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно, ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки — волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире. Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.

• С 25 декабря — сериал «Мой восьмой»

Обладатель наград фестиваля Canneseries-2021 в номинациях «Лучший сериал» и «Лучшее актерское исполнение. Черно-белый сериал начинается с неожиданной встречи: обаятельный инженер Юхо видит в ресторане отеля скучающую Марию. Проболтав весь вечер и проведя вместе отличную ночь, наутро они расстаются. Позже Юхо с удивлением выясняет, что у девушки есть 7 любовников, по одному на каждый день недели. В тот вечер, когда они познакомились, мистер Понедельник, брутальный пожарный, наврал Марии и не пришел на встречу. Теперь его место вакантно: врать мужчинам Марии строжайше запрещено по контракту, который подписывает каждый из них. Но Юхо одного дня мало. И у него есть план. Весьма коварный план.

• C 24 декабря — «Сестры» (оригинальный сериал Start)

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге, Маше и Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком.

• Новые серии по четвергам — «КрисТина» (оригинальный сериал Start)

Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом. Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. Даже выбор между бейсболкой и соломенной шляпой, между латте и капучино, поездкой на метро или на такси может сделать только волшебная монетка, когда-то подаренная отцом. В первый день отпуска все планы Крис летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея, который погиб 5 лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. Если Сергей не погиб, и 5 лет назад они поженились, кто же из девушек — настоящая Кристина?

• Новые эпизоды по субботам — сериал «Киберсталкер»

Сталкинг — это оружие, и одаренный гик Люкс умеет с ним обращаться. После унижения со стороны популярных ребят он быстро превращается из жертвы в охотника и готовится нанести первый удар. Люкс получает доступ к гаджетам обидчиков и затевает опасную игру, из которой не выйти победителем…

• Уже на Start — «В Бореньке чего-то нет» (оригинальный сериал)

Действие разворачивается на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма. Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом?

• Уже на Start — «Содержанки» (3 сезона, оригинальный сериал)

Тонкое исследование того, как и чем живет столица на рубеже десятилетий. Герои сериала из разных социальных слоев и миров, объединяет их только одно — они хотят получить от жизни всё и сразу. Но Москва редко дарит подарки просто так…

• Уже на Start — «Контейнер» (оригинальный сериал)

Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

• Уже на Start — «Большая секунда» (оригинальный сериал)

По сюжету двое авторов, Костя и Кира, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои, преподаватели в музыкальной школе, Ростислав и Арина, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, Арина выдает нового коллегу за своего молодого человека. Настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей — переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Продолжение кинохита ГРОМКАЯ СВЯЗЬ от «Квартета И». 31 декабря семеро друзей снова собираются вместе в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Компания решает сыграть в необычную игру. Вечер обещает много откровений и сюрпризов.

• Короткометражный фильм КАК РАЗЖЕЧЬ ПОТУХШИЙ ОГОНЬ

Победитель фестиваля короткометражного кино «Короче»-2021. Валентин изо всех сил старается сделать мир лучше, изобретая необычные устройства. Они помогают людям решить любые бытовые проблемы. Но главная проблема Валентина — это разбитое сердце. И он решает изобрести то, что позволит вернуть бывшую жену.

• СВЕТЛЯЧОК

Света — новенькая в престижной школе. Появление девушки, излучающей свет и искренность, заставляет её высокомерных одноклассников, «элиту будущего», взглянуть на себя со стороны. В классе происходит раскол, и тайна новенькой только накаляет обстановку.

• Короткометражный фильм ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ

Тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище — промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый — со своим характером и своими представлениями о добре и зле. Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придется выполнить задание хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределенных душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернет бумаги, которые ему не принадлежат?

• Короткометражный фильм МОСКОВСКАЯ ГОРКА

Режиссер — Федор Бондарчук. Редкие родители, только очень ответственные и любящие, гуляют зимой со своими детьми, многие с удовольствием передоверяют эти заботы няням, бабушкам и старшим детям. Но Ольга и Игорь не такие. Они честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют долг. Хотя, честно говоря, им скучновато. И они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны.

• Сериал «Это по дружбе»

Семь премий Gullruten Awards (норвежский аналог премии Emmy). Говорят, парни не плачут: автомеханик Джей Ти следует этому нехитрому закону, когда от него уходит любимая девушка Ине. И даже верным друзьям — как и он, помешанным на тачках и скорости — не может признаться, что переживает из-за расставания. Прирожденный лидер и душа компании, Джей Ти может выбрать себе любую, но он предпочитает все дальше уходить в себя и прятать эмоции за легкой улыбкой. Норвежский сериал про молодых ребят и девчонок переворачивает традиционные каноны мелодрамы и открывает тему первого расставания с новой стороны.

• Сериал «Удали меня»

Норвежский сериал о девочках-подростках, Марион и Марит. Весной лучшие подруги отправляются на традиционный школьный праздник, на котором ревность и невинная шутка навсегда меняют их жизни.