top banner

В подписке Start появилось более 140 телеканалов

Автор: БК

27 апреля 2022

Видеосервис открыл доступ к российским и зарубежным вещателям

Подписчикам Start теперь стали доступны к широкому пакету телеканалов, сообщила пресс-служба видеосервиса. Смотреть онлайн их можно на сайте и в приложениях.

Всего в подписку входят более 140 каналов, среди которых федеральные, развлекательные, новостные, региональные, детские, научно-познавательные и другие. Более 20 телеканалов можно смотреть бесплатно. Зрителям станут доступны «Первый», Disney, «СТС», «Муз ТВ» и, например, канал лучших турецких сериалов Timeless Dizi, познавательные History HD и Travel+Adventure, синефильские «Русский Иллюзион» и «Киноужас».

Также в подписку входят телеканалы Start — запущенные в конце прошлого года каналы Start Air и Start World. На первом можно посмотреть или пересмотреть главные оригинальные проекты видеосервиса и лучшие российские сериалы из библиотеки Start, на втором — лучшие зарубежные сериалы из коллекции Start и Walter Presents.

Список телеканалов будет пополняться. В ближайшие недели и месяцы планируется появление еще нескольких десятков каналов.

«Интеграция телеканалов происходит в рамках слияния Start и “МегаФон ТВ”. По прежней цене подписки на видеосервис — 399 рублей — пользователи Start получат еще больше контента. Это только первый шаг, мы и дальше будем наращивать ценность нашей подписки», — говорит Дмитрий Гудумак, генеральный директор видеосервиса Start.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Заместитель генпродюсера Okko предположила, что российскую киноиндустрию спасут панки
Подробнее
Компания MDfilm убрала из графика релизов все зарубежные фильмы
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 18 по 24 апреля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Первый Оскар» стартует в два раза хуже «Девятаева»
Подробнее
Российские медиасервисы смогут получать принудительную лицензию на фильмы, сериалы и музыку
Подробнее
75-й Каннский кинофестиваль дополнил конкурсную программу
Подробнее
Акции Disney, Roku и Warner Bros. Discovery обвалились после падения бумаг Netflix на 39%
Подробнее
Объявлены победители 29-го фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
Подробнее
«Яндекс» временно останавливает инвестиции внутри России и за рубежом
Подробнее
Ольга Лотоцкая покидает позицию директора по маркетингу компании «Вольга»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером уикенда стал «Первый Оскар»
Подробнее
Отборщик «Двухнедельника режиссеров» объяснила, почему фильм ученицы Сокурова не попал в Канны
Подробнее
Российские дистрибьюторы получат господдержку на прокат отечественных фильмов в 2022 году
Подробнее
Сооснователь компании Bubble Studios возглавит производство оригинальных проектов «Кинопоиска»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Первый Оскар» опережает «Девятаева»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 апреля
Подробнее
Касса четверга: «Первый Оскар» возглавил прокат
Подробнее
Данила Козловский подал иск к структуре ГК Start
Подробнее
В Москве прошла премьера второго сезона «Эпидемии»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «1941. Крылья над Берлином»
Подробнее