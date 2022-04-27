В подписке Start появилось более 140 телеканалов

Видеосервис открыл доступ к российским и зарубежным вещателям

Подписчикам Start теперь стали доступны к широкому пакету телеканалов, сообщила пресс-служба видеосервиса. Смотреть онлайн их можно на сайте и в приложениях.

Всего в подписку входят более 140 каналов, среди которых федеральные, развлекательные, новостные, региональные, детские, научно-познавательные и другие. Более 20 телеканалов можно смотреть бесплатно. Зрителям станут доступны «Первый», Disney, «СТС», «Муз ТВ» и, например, канал лучших турецких сериалов Timeless Dizi, познавательные History HD и Travel+Adventure, синефильские «Русский Иллюзион» и «Киноужас».

Также в подписку входят телеканалы Start — запущенные в конце прошлого года каналы Start Air и Start World. На первом можно посмотреть или пересмотреть главные оригинальные проекты видеосервиса и лучшие российские сериалы из библиотеки Start, на втором — лучшие зарубежные сериалы из коллекции Start и Walter Presents.

Список телеканалов будет пополняться. В ближайшие недели и месяцы планируется появление еще нескольких десятков каналов.

«Интеграция телеканалов происходит в рамках слияния Start и “МегаФон ТВ”. По прежней цене подписки на видеосервис — 399 рублей — пользователи Start получат еще больше контента. Это только первый шаг, мы и дальше будем наращивать ценность нашей подписки», — говорит Дмитрий Гудумак, генеральный директор видеосервиса Start.