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В России стартовал проект «Страна.Doc»

Автор: БК

29 октября 2022

В рамках инициативы пройдут показы документальных фильмов в более чем 50 кинотеатрах

27 октября свою работу начал проект Страна.Doc, глвной целью которого является развитие кинопроката российского документального кино. В настоящий момент проект поддерживают сети кинотеатров «КАРО» и «Синема 5», объединенная киносеть «Формула кино» / «Синема парк», более 20 несетевых кинотеатров, киностудия им. М. Горького, кинокомпании «Два Капитана» и «Первое Кино». 

Премьеры, показы и обсуждения с участием съемочных групп пройдут в более чем 50 кинотеатрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске и других городах.

Первыми в рамках СТРАНА.DOC будут показаны следующие фильмы:
• с 27 октября — РУКАМИ (68 мин, Россия, 2021, реж. Е. Григорьев, 16+).
Фильм снят в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, – повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.

• c 3 ноября — КРЫМ НЕБЕСНЫЙ (режиссерская версия с авторской озвучкой, 85 мин, Россия, 2022, реж. С. Дебижев, 6+)
Фильм об уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая — Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении, о людях и природе, о древних культурах и истории. Фильм-участник Московского международного кинофестиваля 2020, приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Радонеж» 2020.

c 10 ноября — АНГЕЛЫ МИЛЫ (63 мин, Россия, 2021, реж. А. Трофимова, 18+)
Альбиносы – одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, они подвергаются дискриминации, насилию, а порой и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение. Фильм рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой, экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге, одевавшей российских и мировых звезд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям.

 c 17 ноября — ПЕРЕПРАВА (82 мин, Россия, 2022, реж. А. Тарасова, 18+)
Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ – особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать своё будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако все изменит наступающий 2020 год.

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