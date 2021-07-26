СТВ проиграла иск к «Мегафону» о нарушении прав на показ ее фильмов

Кинокомпании СТВ не удалось взыскать с «МегаФона» 94 млн рублей за показ библиотеки ее фильмов, а именно — за нарушение исключительных прав. Дело в том, что СТВ передала контент видеосервису Start, который далее был размещен на платформе «МегаФона» по отдельной подписке. Однако с самим телеком-оператором компания не договаривалась напрямую.

Видеосервис Start, который на 50% принадлежит «МегаФону», был сублицензиатом 69 фильмов — их правообладателем является СТВ. Кинокомпания в иске отметила, что ее контент стал доступен пользователям «МегаФон ТВ», хотя по лицензионному соглашению пользователи других интернет-платформ не могли его просматривать. К тому же, у Start и «МегаФон ТВ» не было отдельного договора по сублицензированию, на основании чего СТВ и планировала взыскать средства с оператора.

Согласно решению суда, между Start и «МегаФоном» был заключен договор на предоставление телеком-оператором серверных мощностей, что делает «МегаФон ТВ» витриной для другого видеосервиса. Получается, Start самостоятельно заключает с пользователями договор на предоставление контента, даже если пользователи получили доступ через «МегаФон ТВ». Доступ к библиотеке СТВ осуществлялся через премиальные тарифы «МегаФон ТВ», в которые включена подписка на Start. Таким образом, суд постановил, что доступ к контенту кинокомпании имела только аудитория Start и лицензионное соглашение не нарушено.

Кроме того, видеосервис Start не стал продлевать контракт с СТВ.

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26.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсант